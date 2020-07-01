С 30 июня украинцы смогут въезжать в Черногорию не только при условии наличия отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. Теперь подходит и отрицательный ИФА-тест на антитела к Covid-19.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба посольства Украины в Черногории.

Сообщается, что ранее было необходимо иметь результаты только ПЦР-теста, теперь разрешили въезд и с результатами ИФА-теста на антитела (ELISA). Однако экспресс-тест все еще не подходит.

Так, общие требования к тестам, необходимым украинцам для въезда в Черногорию:

это должен быть ПЦР-тест (PCR) или ИФА-тест на антитела (ELISA), экспресс-тест не подходит;

тест должен быть сделан позже, чем за 72 часа до момента пересечения черногорской границы (72 часа с момента забора образцов, а не получение результатов);

тест должен быть распечатан. Перевод на английский или черногорский желателен, но не обязателен;

тест должен быть сделан в лаборатории, которая имеет аккредитацию ISO 15189 или ISO/IEC 17025. Конкретный перечень украинских лабораторий отсутствует, поэтому необходимо уточнять о наличии аккредитации каждую конкретную лабораторию.

тест может быть сделан не только на территории Украины, но и в любой другой стране.

Напомним, украинцев не будут пускать в Евросоюз с 1 июля.

Также мы писали, что Таиланд разрешил въезд иностранцам с 1 июля, но туристов пока среди них нет.