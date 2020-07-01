С 1 сентября 2020 года минимальная заработная плата вырастет до 5 тысяч гривен.

Соответствующее решение на сегодняшнем заседании принял Кабинет министров Украины в среду, 1 июля.

Кроме того, правительство утвердило повышение "минималки" с 1 января 2021 года - до 6 тысяч гривен, а с 1 июля 2021 года - до 6,5 тысяч.

Как мы сообщали ранее, впервые повышение минимальной зарплаты премьер-министр Шмыгаль анонсировал на совещании у президента Владимира Зеленского. Глава правительства тогда отметил, что график поэтапного повышения "минималки" был разработан им совместно с министром финансов Сергеем Марченко.

Стоит отметить, что минимальная зарплата в Украине с 1 января 2020 года составляет 4723 гривен.

Ранее мы писали, что по словам министра социальной политики Украины Марины Лазебной, во втором полугодии минимальный размер заработной платы для граждан должен быть увеличен более чем на 500 гривен.