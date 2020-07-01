Трамп утвердил план вывода американских войск из Германии
Из Германии выведут 9,5 тысяч американских военных. План Пентагона по выводу войск утвержден президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил спикер Пентагона Джонатан Хоффман в своем микроблоге в Тwitter.
"Предложение, которое было одобрено, не только соответствует директиве президента, оно также усилит сдерживание России, улучшит стратегическую и оперативную гибкость США в Европе", - отметил он.
Как сообщалось, в соответствии с планами, из ФРГ собираются вывести 9,5 тысяч военнослужащих, оставив всего 25 тысяч. Часть выведенных войск отправится домой, а часть распределят в странах Восточной Европы.
Напомним, о решении уменьшить американский контингент в Германии стало известно вначале июня. Источники из Белого дома отрицали тот факт, что на данный шаг Дональд Трамп пошел из-за напряженности с канцлером ФРГ Ангелой Меркель на фоне грядущего саммита "Большой семерки", который был запланирован на конец июня, и куда лидер США хочет пригласить Россию. Тогда в Германии находились около 34 500 военных.
После этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что надеется на как можно скорейшее введение войск Соединенных Штатов, которые Дональд Трамп решил вывести из Германии.
Позже стало известно, что ввести в войска в Польшу Трамп обещал Анджею Дуде во время совместной пресс-конференции в Белом доме. Вместе с тем в России поспешили высказать обеспокоенность решением Соединенных Штатов.