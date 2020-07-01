Из Германии выведут 9,5 тысяч американских военных. План Пентагона по выводу войск утвержден президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил спикер Пентагона Джонатан Хоффман в своем микроблоге в Тwitter.



"Предложение, которое было одобрено, не только соответствует директиве президента, оно также усилит сдерживание России, улучшит стратегическую и оперативную гибкость США в Европе", - отметил он.



Как сообщалось, в соответствии с планами, из ФРГ собираются вывести 9,5 тысяч военнослужащих, оставив всего 25 тысяч. Часть выведенных войск отправится домой, а часть распределят в странах Восточной Европы.

Напомним, о решении уменьшить американский контингент в Германии стало известно вначале июня. Источники из Белого дома отрицали тот факт, что на данный шаг Дональд Трамп пошел из-за напряженности с канцлером ФРГ Ангелой Меркель на фоне грядущего саммита "Большой семерки", который был запланирован на конец июня, и куда лидер США хочет пригласить Россию. Тогда в Германии находились около 34 500 военных.

После этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что надеется на как можно скорейшее введение войск Соединенных Штатов, которые Дональд Трамп решил вывести из Германии.

Позже стало известно, что ввести в войска в Польшу Трамп обещал Анджею Дуде во время совместной пресс-конференции в Белом доме. Вместе с тем в России поспешили высказать обеспокоенность решением Соединенных Штатов.