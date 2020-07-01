Сегодня, 1 июля, в Украине одной политсилой стало больше. Известный ведущий и бизнесмен Андрей Пальчевский зарегистрировал в Минюсте партию под названием "Победа Пальчевского" и публично заявил об этом в своем Facebook.

По его словам, на такой шаг его толкнуло разочарование новой властью.

"Только что в Минюсте зарегистрировали политсилу. Она называется "Перемога Пальчевского". Смысл ее прост и понятен. Мы ждали 30 лет, мы доверили новому руководству повернуть дела в стране и разочарование достигло предела. Я хочу сказать, что помимо желания, надо находить людей, которые не только хотят, но и могут... Этого не случилось...

Принципы существования движения будут очень простыми - объединительная сила вокруг центра, без разделения на восток, запад, север или юг. Для нас одинаково любимы Одесса и Чернигов, Львов и Волынь, Закарпатье и Черкассы.

Мы займёмся благосостоянием людей и борьбой с бедностью. Для этого, мы приведем людей, которые могут. И если вы "за" напишите пару слов, теплых... А иногда можно и солененьких", - заявил Андрей Пальчевский в своем видеообращении.

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