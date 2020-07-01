В 13:20 среды, 1 июля, Петр Порошенко вышел из здания Госбюро расследований, где он был на допросе в качестве подозреваемого по делу о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Выйдя из здания ГБР, Порошенко никак следственные действия, которые проводились внутри, не прокомментировал.

К моменту появления экс-президента ставший главой штаба партии "Евросолидарность" Александр Турчинов уже призвал сторонников Порошенко формировать колонну, часть которой выдвинулась на улицу Владимирская, 15 - к Печерскому суду. Там в 14:00 начнется заседание по избранию меры пресечения бывшему президенту.

Когда Порошенко вышел из ГБР, он возглавил колонну своих оставшихся у ГБР сторонников, они пошли к суду. Полиция перекрыла движение на бульвар Тараса Шевченко. В начале колонны, параллельно с Порошенко, едет его кортеж.

Напомним, "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, как 1 июля проходят допрос и суд по мере пресечения Порошенко.

Ранее в Офисе генпрокурора заявляли, что будут требовать взять Петра Порошенко под стражу, однако во время суда 18 июня представитель стороны обвинения потребовала для него личное обязательство с запретом покидать Украину вместо ареста.