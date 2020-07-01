Совет министров Польши принял решение о возобновлении авиаперевозок с Украиной с 1 июля. Сегодня самолет компании Wizz Air прибыл из варшавского аэропорта в киевский.

Об этом сообщает "Укринформ", 30 июня.

Отмечается, что возобновление воздушного сообщения с Украиной произошло на основе распоряжения Совета министров Польши от 30 июня. Согласно ему, запрет на осуществление полетов в Польшу не касается стран ЕС (за исключением Швеции и Португалии), а также Украины, Черногории, Грузии, Японии, Канады, Албании и Южной Кореи. Данной распоряжение будет действовать с 1 по 14 июля.

Как сообщается, сегодня утром самолет Airbus A320 компании Wizz Air вылетел с варшавского аэропорта имени Шопена и в 9:39 прибыл в киевский аэропорт "Жуляны". В этом аэропорту также уже приземлился самолет из Вроцлава, и ожидается прибытие - из Кракова.

Ранее мы сообщали об изменениях в авиаперевозках после карантина. После открытия границ и аэропортов эксперты прогнозируют значительные изменения правил перелетов. Подробнее можно почитать здесь.

Также писали, что ЕС начал процедуру принятия решения об открытии границ для других стран. В списке из 15 государств Украины нет