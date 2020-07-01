В сети кинотеатров "Планета кино" сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты, а залы заполняются на 50%, чтобы избежать большого скопления людей, опасного в условиях коронавирусной эпидемии в Украине.

Об этом в комментарии "Стране" рассказал совладелец сети кинотеатров "Планета кино" Дмитрий Деркач.

По его словам, руководство сети кинотеатров разработало внутренние правила работы для сотрудников. Так, перед сменой каждый из них обязан будет пройти температурный скрининг, тщательно вымыть руки с мылом и воспользоваться антисептиком. А тауже обязательно надеть маску, перчатки и защитный щиток.

Каждый час у сотрудников кинотеатра теперь будет 5-минутный перерыв, когда они смогут отдохнуть от щитка, помыть руки, сменить маску и перчатки.

Столы в фойе кинотеатра разместили на расстоянии 1,5 метра, при этом за одним столиком сможет находиться на более 4-х человек. Такое же ограничение будет действовать на количество человек, которые одновременно могут находиться в комнате для курения.

Раз в три часа все контактные поверхности в кинотеатре будут обрабатываться антисептиком. А зал кинотеатра будут дезинфицировать перед каждым сеансом. Система вентиляции, по словам Дмитрия Деркача, работает в усиленном режиме.

В зале кинотеатра зрителей будут рассаживать на расстоянии друг от друга.

"Вот так сейчас выглядит наша схема зала при покупке билетов. По нашей статистике, 80% всех билетов продается парами. Также 50% зала будет свободна, все смогут рассредоточится на расстоянии, даже если купят 1 или 3 места", - комментирует "Стране" Дмитрий Деркач.

Новые правила коснутся также продажи попкорна, а точнее - его расфасовки.

"Попкорн в наших Киномаркетах мы будем продавать в закрытых емкостях (это будет пакет попкорна, который сверху будет накрыт вторым пакетом)", - уточнил Деркач.

В кинотеатре также настойчиво рекомендуют клиентам использовать бесконтактную оплату. Или же оплачивать покупки в кинотеатре онлайн, чтобы избегать столпотворение и очередей. Клиенты должны будут находиться в кинотеатре в маске, в том числе, дети.

Напомним, что Кабинет министров решил с 2 июля возобновить работу кинотеатров в Украине, которые закрылись еще в марте с началом карантина.

Ранее мы писали, что в Киеве из-за растущей динамики заболеваемости коронавирусом ужесточили карантинные ограничения. Под них попали и столичные кинотеатры.