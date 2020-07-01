Схема ротации с поименным списком членов Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), до 2025 года утверждена президентом Владимиром Зеленским. Соответствующий указ №258/2020 опубликован на сайте главы государства.

Согласно указу, в силу вступает следующая схема: до 1 июля 2020 ротация применяется к члену НКРЭКУ Елене Антоновой; до 1 июля 2021 ротация применяется к Оксане Кривенко; до 1 июля 2023 ротация применяется к Алексею Магде.

Также согласно указу до 1 июля 2024 ротация применяется к членам НКРЭКУ Ольге Бабий, Дмитрию Коваленко; до 1 июля 2025 ротация применяется к Руслану Кайдашу и Валерию Тарасюку.

Напомним, в октябре 2019 года два члена НКРЭКУ ушли в отставку для "перезагрузки органа".

Также мы сообщали, что экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк, подозреваемый в деле "Роттердам+", был объявлен в международный розыск.