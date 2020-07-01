В Украине вырос показатель заболеваемости коронавирусом, он составляет 58 человек на 100 тысяч населения. В то же время в стране уменьшается количество медиков с Covid-19.

Об этом шла речь 1 июля в ходе селекторного совещания под председательством президента Владимира Зеленского, передает пресс-служба Офиса президента.

Сообщается, что сейчас в Украине задействовано всего 6,5% от имеющихся аппаратов ИВЛ.

"У нас довольно неплохой уход за больными. Ведь и уровень задействования ИВЛов, и уровень смертности довольно низкий. Мы также стали лучше защищать медицинских работников. Если в середине апреля среди заболевших медики составили пятую часть, то сейчас их 9,5%", - сказал Владимир Зеленский.

Представители правительства доложили о подготовке ко второй волне эпидемии. А Национальная полиция - о 484 протоколах, врученных ресторанам, ночным клубам и другим заведениям, нарушающим правила карантина.

Отметим, что озвученный показатель заболеваемости Covid-19 на уровне 58 человек на 100 тысяч населения приближает страну к возврату ограничительных мер. Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль уже заявлял, что карантин в Украине могут ужесточить по всей стране, если число активных больных Covid-19 превысит отметку в 60 человек на 100 тысяч населения.

Напомним, по состоянию на утро 1 июля количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 44 998 человек.