По данным Национального банка Украины (НБУ), сводный платежный баланс Украины в мае текущего года сведен с дефицитом 353 миллиона долларов, что в 2,1 раза меньше, чем в мае прошлого года.

Об этом говорится предварительных данных НБУ.

Так, профицит текущего счета платежного баланса в мае составил 1,4 млрд долларов, при этом в этом же месяце в 2019 году дефицит показателя составлял 136 млн долларов.

Отмечается, что объем экспорта товаров в мае существенно сократился – на 24,7% (в апреле-2020 на 3,8%), до 3,1 млрд долларов.

По данным НБУ, снижение экспорта было обусловлено сокращением по основным группам товаров, в частности:

экспорт черных и цветных металлов уменьшился на 32,1% (в апреле на 18,1%),

продукции машиностроения – на 17,5% (8,1%),

древесины и изделий из нее – на 25,5% (15,6%),

продукции химической промышленности – на 18,4% (2,5%),

промышленных изделий – на 20,7% (24,2%),

продовольственных товаров – на 13,4% (вырос на 6,6%),

минеральных продуктов – на 35,2% (вырос на 12,1%).

Импорт товаров в мае 2020 года продолжил сокращаться существеннее экспорта – на 35,5% (в апреле – 29,8%), до 3,3 млрд долларов. В том числе энергетический импорт сократился в 2,1 раза (1,6 раз), а не энергетический – в 1,4 раза (также, как и в апреле).

В прошлом месяце, в частности, сократился импорт:

продукции машиностроения на 25,4% (в апреле – на 28,6%), в том числе легковых автомобилей – на 14,5% (в 1,5 раза),

продукции химической промышленности – на 33,3% (17,9%),

промышленных изделий – на 25,2% (23,2%),

черных и цветных металлов – на 34% (в апреле – 36,8%),

древесины и изделий из нее – на 31,3% (26,9%),

продовольственных товаров – на 1,1% (вырос на 2,1%).

Отмечается, что снижение импорта услуг произошло на фоне сокращения расходов лиц, путешествующих за границу и краткосрочных мигрантов в 4 раза, а также в связи с уменьшением транспортных (в 1,8 раза) и других деловых услуг (в 2,3 раза). Вместе с тем сокращению экспорта услуг способствовало снижение транспортных услуг (в 1,6 раза) и расходов лиц, которые путешествуют по Украине (в 28 раз), тогда как экспорт компьютерных услуг продолжил расти (на 6,5%).

Ранее мы писали, что с начала года импорт легковушек в Украину превысил сумму в 1,2 млрд долларов. По данным таможенников, больше всего легковушек ввезли в Украину из США - на сумму 268,3 миллиона долларов.

Также сообщали, что в Украине за время карантина рекордно вырос импорт черной икры. В январе-марте по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, ее импорт вырос на 168,5%, или на 2,87 млн гривен до 4,573 млн гривен.