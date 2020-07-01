Ослабление карантина возможно лишь в 13 регионах Украины. Фото: Страна

По состоянию на среду, 1 июля, Киев и еще 11 регионов Украины не соответствуют критериям Минздрава для ослабления коронавирусного карантина.

Соответствующую статистику привела пресс-служба Минздрава Украины.

Так, на следующий этап ослабления карантина из-за повышенного показателя динамики заболеваемости (должен быть менее 10%) перейти не могут следующие регионы:

  • Киев (43,56%)
  • Волынская область (19,43%)
  • Закарпатская область (22,26%)
  • Ивано-Франковская область (16,82%)
  • Одесская область (36,84%)
  • Харьковская область (32,49%)
  • Хмельницкая область (71,12%)

Показатель общего объема тестирования (должен быть больше 24 на 100 000 населения) не соответствует требованиям Минздрава в таких областях:

  • Донецкая (21,19%)
  • Черниговская (15,88%)

Превышенный показатель выявления коронавирусных больных (не больше 11%) зафиксирован в следующих регионах:

  • Волынская область (23,09%)
  • Закарпатская область (17,78%)
  • Ивано-Франковская область (11,91%)
  • Львовская область (12,09%)
  • Ривненская область (19,5%)
  • Харьковская область (11,44%)
  • Хмельницкая область (13,22%)
  • Черновицкая область (11,44%)

Показатель загруженности больничных коек (не больше 50%) превышен только в Закарпатской области (70,18%).

Киев и 11 областей Украины не готовы к ослаблению карантина. Скриншот: Минздрав

Напомним, что вчера во Львовской области карантин продлили до 7 июля.

Ранее мы писали, что по состоянию на утро среды, 1 июля, количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 44 998 человек.

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