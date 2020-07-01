По состоянию на среду, 1 июля, Киев и еще 11 регионов Украины не соответствуют критериям Минздрава для ослабления коронавирусного карантина.

Соответствующую статистику привела пресс-служба Минздрава Украины.

Так, на следующий этап ослабления карантина из-за повышенного показателя динамики заболеваемости (должен быть менее 10%) перейти не могут следующие регионы:

Киев (43,56%)

Волынская область (19,43%)

Закарпатская область (22,26%)

Ивано-Франковская область (16,82%)

Одесская область (36,84%)

Харьковская область (32,49%)

Хмельницкая область (71,12%)

Показатель общего объема тестирования (должен быть больше 24 на 100 000 населения) не соответствует требованиям Минздрава в таких областях:

Донецкая (21,19%)

Черниговская (15,88%)

Превышенный показатель выявления коронавирусных больных (не больше 11%) зафиксирован в следующих регионах:

Волынская область (23,09%)

Закарпатская область (17,78%)

Ивано-Франковская область (11,91%)

Львовская область (12,09%)

Ривненская область (19,5%)

Харьковская область (11,44%)

Хмельницкая область (13,22%)

Черновицкая область (11,44%)

Показатель загруженности больничных коек (не больше 50%) превышен только в Закарпатской области (70,18%).

Напомним, что вчера во Львовской области карантин продлили до 7 июля.

Ранее мы писали, что по состоянию на утро среды, 1 июля, количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 44 998 человек.