Киев и 11 областей Украины все еще не готовы к ослаблению карантина
По состоянию на среду, 1 июля, Киев и еще 11 регионов Украины не соответствуют критериям Минздрава для ослабления коронавирусного карантина.
Соответствующую статистику привела пресс-служба Минздрава Украины.
Так, на следующий этап ослабления карантина из-за повышенного показателя динамики заболеваемости (должен быть менее 10%) перейти не могут следующие регионы:
- Киев (43,56%)
- Волынская область (19,43%)
- Закарпатская область (22,26%)
- Ивано-Франковская область (16,82%)
- Одесская область (36,84%)
- Харьковская область (32,49%)
- Хмельницкая область (71,12%)
Показатель общего объема тестирования (должен быть больше 24 на 100 000 населения) не соответствует требованиям Минздрава в таких областях:
- Донецкая (21,19%)
- Черниговская (15,88%)
Превышенный показатель выявления коронавирусных больных (не больше 11%) зафиксирован в следующих регионах:
- Волынская область (23,09%)
- Закарпатская область (17,78%)
- Ивано-Франковская область (11,91%)
- Львовская область (12,09%)
- Ривненская область (19,5%)
- Харьковская область (11,44%)
- Хмельницкая область (13,22%)
- Черновицкая область (11,44%)
Показатель загруженности больничных коек (не больше 50%) превышен только в Закарпатской области (70,18%).
Напомним, что вчера во Львовской области карантин продлили до 7 июля.
Ранее мы писали, что по состоянию на утро среды, 1 июля, количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 44 998 человек.