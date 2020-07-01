В Киеве 150 полицейский разыскивали 9-летнего мальчика, который ушел из дома в магазин и не вернулся. Об исчезновении сына в полицию заявил отец ребенка. К розыскным мероприятиям привлекли также военнослужащих Национальной гвардии Украины и представителей Муниципальной стражи. Всем раздали ориентировки с приметами школьника. Об этом сообщил главный полицейский Киева Андрей Крищенко, сообщается на сайте столичной полиции.

"В течение нескольких часов мы тщательно проверили места скопления людей, рынки, пляжи, медицинские учреждения, лесопарковые зоны и тому подобное. В результате мы нашли мальчика неподалеку от территории Лесного кладбища. С ним было все хорошо и никаких противоправных действий в отношении него совершено не было", - объяснил Крищенко.

Как выяснилось, ребенок по дороге в магазин потерял ключи от квартиры и побоялся возвращаться домой. Мальчик пошел бродить по улицам и в результате оказался неподалеку от кладбища.

Как уточнили в полиции, с отцом ребенка провели профилактическую беседу и составлен административный протокол по ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях (невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей, влечет предупреждение или наложение штрафа от одного до трех не облагаемых налогом минимумов доходов граждан). А самому беглецу правоохранители подарили на память полицейскую кепку и блокнот.

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