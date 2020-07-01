Днем в среду, 1 июля, экс-президент Петр Порошенко, который днем ранее не явился в ГБР, пришел на допрос в Госбюро.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Порошенко явился в качестве подозреваемого по делу о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки. У здания ГБР проходит митинг в поддержку экс-президента.

"Они сдали в аренду союзу адвокатов Януковича все правоохранительные органы... Адвокаты Януковича сегодня расправляются с патриотами... Я иду сказать все, что я думаю", - сказал Порошенко, выступая перед собравшимися.

Экс-президент также раскритиковал нынешнюю власть, которая, по его словам, планирует сокращать армию, чтобы ослабить ее силу. Также Порошенко сказал, что Украина не была готова к эпидемии Covid-19, потому что продала средства защиты в Россию.

Также Петр Порошенко "признал свою вину" в нескольких обвинениях ГБР: приказе контрнаступления в июне 2014 и освобождении части Донбасса; приказе военным кораблям Украины двигаться через Керченский залив для защиты украинских городов с моря; назначении руководителей разведки страны для обеспечения деятельности этого подразделения войск; подписании Минских соглашений.

Также у ГБР проходит митинг "Нет политическим репрессиям", среди собравшихся - народные депутаты от партии "Евросолидарность".

Отметим, что допрос Порошенко в ГБР назначен на 12:00, а в 14:00 начнется суд по избрании экс-президенту меры пресечения.

Изначально в Офисе генпрокурора заявляли, что будут требовать взять Петра Порошенко под стражу, однако во время суда 18 июня представитель стороны обвинения потребовала для него личное обязательство с запретом покидать Украину вместо ареста.

"Страна" ведет онлайн-репортаж о том, что происходит у здания ГБР, кудя Порошенко пришел на допрос по делу Семочко.