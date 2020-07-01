В течении июня жара в Киеве побила пять температурных рекордов. Некоторые дни первого летнего месяца оказались самыми жаркими за последние 140 лет.

Об этом сообщает метеостанция Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, в среду, 1 июля.

"По рейтингу самых теплых за 140 лет прошедший июнь занял шестое место. В Киеве с 10 по 12 июня было побито 5 температурных рекордов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среднемесячная температура воздуха в июне в столице составляла +21,7 градусов, что на 3,5 выше климатической нормы. Восемь дней первого летнего месяца достигли максимальной температуры выше +30 градусов.

По данным синоптиков, холоднее всего в Киеве было 2 и 3 июня, когда минимальная температура под утро опустилась до +5,5 градусов. Жарче всего в столице было 11 числа, когда максимальная температура после полудня поднялась до +33,3.

Сообщается, что в июне на проспекте Науки 37, выпало 49 мм осадков, что составляет 68% климатической нормы.

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