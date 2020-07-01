В Киеве из-за растущей динамики заболеваемости коронавирусом ужесточили карантинные ограничения.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 1 июля сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Согласно постановлению правительства, столичные власти приняли решение об усилении противоэпидемических мероприятий в Киеве", - заявил Кличко.

В столице ввели такие ограничения:

ограничено время работы заведений общественного питания и развлекательных заведений (в том числе, кинотеатров) - до 22:00

ограничено также проведение массовых мероприятий культурного, развлекательного, спортивного, рекламного характера - с 22:00.

По словам Кличко, это вынужденные меры, которые направлены на сдерживание распространения болезни.

Напомним, в Киеве за прошлые сутки коронавирус нашли у больше, чем сотни людей. Среди них младенец и семь медиков.

Также мы писали, что по состоянию на утро 1 июля количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 44 998 человек.