В Киеве ввели новые ограничения, потому что число заразившихся коронавирусом в столице растет. Фото: "Страна"

В Киеве из-за растущей динамики заболеваемости коронавирусом ужесточили карантинные ограничения. 

Об этом в ходе онлайн-брифинга 1 июля сообщил мэр Киева Виталий Кличко. 

"Согласно постановлению правительства, столичные власти приняли решение об усилении противоэпидемических мероприятий в Киеве", - заявил Кличко. 

В столице ввели такие ограничения:

  • ограничено время работы заведений общественного питания и развлекательных заведений (в том числе, кинотеатров) - до 22:00
  • ограничено также проведение массовых мероприятий культурного, развлекательного, спортивного, рекламного характера - с 22:00.

По словам Кличко, это вынужденные меры, которые направлены на сдерживание распространения болезни.

Напомним, в Киеве за прошлые сутки коронавирус нашли у больше, чем сотни людей. Среди них младенец и семь медиков.

Также мы писали, что по состоянию на утро 1 июля количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 44 998 человек.

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