Ночные клубы Одессы после провеорк соблюдения карантина и наложения штрафов на три заведения, заявили о продолжении своей работы, но обещают усилить контроль в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщается на странице PavlovskyNEWS в соцсети.

В сообщении говорится, что в популярных одесских ночных клубах "Итака" и "Ибица" ситуация у них находится под контролем. Администраторы заявили, что дезинфицируют помещения, следят за соблюдением социальной дистанции и весь персонал одели в маски. Также в заведениях настаивают, что посетители якобы не выходят на танцпол, а сидят за столиками.

"Не бойтесь, коронавируса у нас нет. Мы за всем следим и проверяем", - цитируют в сообщении представительницу клуба.

"Страна" подробно писала о том, как в минувшие выходные отдыхающие штурмовали Одессу. В сети появилось множество фото и видео, из которых понятно, что о социальной дистанции на курорте не может быть речи.

Также мы сообщали, что в Одесской ОГА заявили, что вода на пляже Дельфин "чистая", а экологи выявили вредное превышение норм в 16 раз.