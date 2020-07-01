Замглавы Офиса президента рассказал Джокеру, как Ермак его дискредитирует
Глава Офиса президента (ОП) Андрей Ермак занимается дискредитацией своего первого заместителя Сергея Трофимова. Об этом сам Трофимов рассказал пранкеру Джокеру, который общался с чиновником от имени журналиста Дениса Бигуса в конце июня.
Переписку выложил Джокер сегодня, 1 июля.
Так, по словам первого замглавы Офиса президента, Ермак тратит "много сил" на то, чтобы "устранить голос здравого разума". Трофимов косвенно подтвердил, что руководитель ОП ответственнен за распространение клеветы о нем и инициирует "вбросы" в украинских СМИ.
Также на утверждение Джокера о том, что история с экс-главой ОП Андреем Богданом, который уволился в феврале, была "идиотизмом, а здесь (в Офисе под руководством Ермака - Ред.) коррупция", Трофимов ответил: "Да, к сожалению это происходит! Поговорю об этом с президентом".
Напомним, что недавно замглавы ОП рассказал о том, как привел к Зеленскому нынешнего премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
Ранее Трофимов, ответственный за региональную политику центральной власти, анонсировал посадки как представителей прошлой власти, так и нынешних чиновников.
Стоит отметить, что 29 марта народный депутат фракции "Слуги народа" Гео Лерос опубликовал в соцсети видеозаписи, на которых похожий на Дениса Ермака, брата главы Офиса президента Андрея Ермака, человек предлагает устроить неназванных лиц на определенные должности в органах власти.