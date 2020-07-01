Глава Офиса президента (ОП) Андрей Ермак занимается дискредитацией своего первого заместителя Сергея Трофимова. Об этом сам Трофимов рассказал пранкеру Джокеру, который общался с чиновником от имени журналиста Дениса Бигуса в конце июня.

Переписку выложил Джокер сегодня, 1 июля.

Так, по словам первого замглавы Офиса президента, Ермак тратит "много сил" на то, чтобы "устранить голос здравого разума". Трофимов косвенно подтвердил, что руководитель ОП ответственнен за распространение клеветы о нем и инициирует "вбросы" в украинских СМИ.

Также на утверждение Джокера о том, что история с экс-главой ОП Андреем Богданом, который уволился в феврале, была "идиотизмом, а здесь (в Офисе под руководством Ермака - Ред.) коррупция", Трофимов ответил: "Да, к сожалению это происходит! Поговорю об этом с президентом".

Напомним, что недавно замглавы ОП рассказал о том, как привел к Зеленскому нынешнего премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Ранее Трофимов, ответственный за региональную политику центральной власти, анонсировал посадки как представителей прошлой власти, так и нынешних чиновников.

Стоит отметить, что 29 марта народный депутат фракции "Слуги народа" Гео Лерос опубликовал в соцсети видеозаписи, на которых похожий на Дениса Ермака, брата главы Офиса президента Андрея Ермака, человек предлагает устроить неназванных лиц на определенные должности в органах власти.