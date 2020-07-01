Во вторник президент России Владимир Путин со своим коллегой из Беларуси Александром Лукашенко открыли 35-метровй монумент в честь советского солдата.

Именно на фоне этого памятника он записал обращение к россиянам о новой Конституции.

Это один из самых больших в мире памятников советскому солдату. И впервые такой мемориал открыли после развала Советского Союза. Его уже обсуждают и в России, и в Украине.

Собрали все, что известно про памятник героям Ржева, работа над которым длилась два с половиной года.

Ржевские бои

Мемориал советскому солдату создан по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны.

Памятник установлен на месте кровопролитных боев под Ржевом - у деревни Хорошево, близ трассы М9 Москва-Рига.

Мемориал установлен так, чтобы его было хорошо видно проезжающим автомобилям

Ржевский выступ образовался после поражения немцев под Москвой. Гитлеровцы, зацепившись при отступлении за этот участок, обороняли его более года. И оставили его только после разгрома их армии под Сталинградом.

Здесь на самом деле сражались за каждый клочок земли, поэтому бои получили название "ржевской мясорубки". По официальным данным, более 400 тысяч советских солдат пали в боях подо Ржевом, все потери, включая раненых и пропавших без вести - более полутора миллионов.

Вермахт также потерял по 80-90% личного состава воевавших здесь дивизий.

Долгое время героические сражения солдат на этом месте оставались не увековеченными - в силу того, что здесь не было громких побед над гитлеровцами. В то же время в СССР тема не замалчивалась - широко известно стихотворение Александра Твардовского "Я убит подо Ржевом".

В военной истории бытуют полярные мнения о Ржевской битве - одни специалисты говорят о просчетах командования СССР и необоснованных потерях при лобовых атаках. Другие - о том, что яростные бои на Ржевском выступе позволили сковать значительные силы группы армий "Центр" и добиться стратегического успеха на других направлениях (в частности, в Сталинграде).

Эти споры не утихают до сих пор. Однако создание огромного мемориала означает, что в России намерены официально придерживаться той точки зрения, что Ржевская операция - подвиг советской армии..

Бронзовый гигант

Памятник выплавляли в печах Солнечногорска Московской области. Он выполнен из бронзы, его величина вместе с насыпным курганом – 35 метров (10 метров – курган, 25 метров – скульптура). Это меньше, чем киевская "Родина-мать", которая достигает 102 метра высоты с постаментом (сама скульптура от пьедестала до кончика меча - 62 метра).

Вес бронзовой скульптуры - более 80 тонн. В основании 35 журавлей, самый малый из которых весит 800 кг, а самый большой - превышает тонну. Размер автомата - 9 метров в длину и 2,5 тонны веса. За образец взяли автомат ППШ-41.

Проект обошелся порядка 650 млн рублей, выполнен без привлечения федеральных средств, на деньги меценатов, организаций и артистов. Интересно, что первый камень в основание Ржевского мемориала был заложен 12 ноября 2018-го. А его открытие, запланированное на 9 мая 2020-го в честь 75-летия Победы переносили из-за коронавируса.

На 55-метровой аллее со стенами высечены фамилии 17 660 человек, павших в Ржевской битве

Как создавали монумент и почему он так выглядит

Авторами проекта стали скульптор Андрей Коробцов из Белгорода и архитектор Константин Фомин из подмосковной Электростали. Их работа была отобрана на конкурсе из 32 других проектов в 2017 году. Однако утвердили монумент не сразу, а после доработок.

Монумент представляет собой фигуру солдата, который словно парит в небе на крыльях журавлей. Этот образ родился из-за того, что Фомин вдохновлялся фильмами "Баллада о солдате" и "Летят журавли", а Коробцов взял за основу стихотворение Твардовского "Я убит подо Ржевом".

Лицо солдата, по мнению скульптора Андрея Коробцова, было выполнить сложнее всего. Изначально он хотел взять за образец портрет своего деда, но потом принял решение создать собирательный образ. Для этого пришлось пересмотреть фотографии многих участников Ржевской битвы и отобрать наиболее подходящие черты лица.

Андрей Коробцов верхом на Ржевском мемориале перед покрытием воском. Фото: korobtsov/Instagram

Архитектор Константин Фомин находился в полном предвкушении открытия мемориала. "Наконец-то сможем увидеть проект целиком в задуманном виде: без строительных лесов, техники и рабочих. Все желающие смогут посетить мемориал с 1 июля", - написал он у себя в Instagram.

Ржевский мемориал ночью. Фото: fomin_architect/Instagram

Памятник уникальный из-за своей воздушности. Такого эффекта удалось добиться за счет специального каркаса: конструкция мощная конструкция опирается на одного лишь бронзового журавля. К тому же, плащ солдата визуально словно растворяется в журавлях.

Ржевский мемориал за открытием которого следила вся Россия. Фото: правительство Тверской области

Реакция на появление монумента

В целом в РФ появление памятника восприняли положительно. Однако возник скандал с тем, что оппозиционное издание "Медуза" потроллило монумент, объявив, что он похож на "дементора" - отрицательного персонажа из киносаги о Гарри Поттере.

"Путин записал обращение на фоне мемориала Советскому солдату в Ржеве. Памятник похож на дементора, поэтому президента теперь называют Вован-де-Мортом", - гласит заголовок новости, которая размещена в рубрике "Шапито".

Российские журналисты, работающие на государственных каналах, поинтересовались, что было бы, если бы так же обсмеяли мемориал "Яд Вашем" в Израиле.

"Что бы сделали в Израиле с изданием, которое опубликовало мемасик на мемориал Яд ва-Шем? Что бы сделали в Венгрии с медиа, которое глумится над памятником "Обувь на берегу"? Что бы сделали в Латвии с сайтом, который издевается над мемориалом "Бикерниекский лес"? Что бы сделали в Японии с теми СМИ, кто ржёт над "Пламенем Мира"? Что бы сделали в Италии с авторами карикатур на памятник Героям сопротивления в Вероне?

Как минимум - полное общественное презрение и бойкот. Наверняка, большой штраф. И, конечно, в каждой из этих стран крепко бы подумали о том, продлевать ли лицензию "шутникам", - пишет телеведущий ВГТРК Евгений Попов.

Есть реакция на появление монумента и в Украине.

"Я думал, что такие пронзительные памятники уже разучились делать. Но нет. Иногда появляются. Ржев. Как по стихотворению", - пишет одесский журналист Максим Войтенко.