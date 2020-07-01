Температура воздуха в июле будет на несколько градусов жарче средних многолетних значений предыдущих лет. Второй летний месяц станет самым теплым в году. Однако наряду с засушливым периодом ожидается несколько дней грозовых ливней.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, в среду, 1 июля.

"Средняя месячная температура предполагается +20...+25 градусов тепла (в горах +16-17), что на 1-2 градуса выше средних многолетних значений", - говорится в сообщении.

Ожидается месячное количество осадков 36-95 мм, в Карпатах - 104-165 мм, что "в пределах средних многолетних значений". По данным синоптиков, июль станет самым теплым месяцем года, но без осадков не обойдется. По Украине будет наблюдаться и периодически неустойчивая погода: с грозами, шквалами и ливнями.

В целом средняя месячная температура воздуха во второй летний месяц составит +17...+22 градуса тепла, на юге до +24, в горных районах - +11..+16. "Среднее месячное количество осадков 29-102 мм, в Карпатах, на Прикарпатье, Тернопольской и Хмельницкой областях 103-184 мм.", - подытожили в сообщении.

Тем временем на сегодня синоптики предвещали облачную погоду, местами с грозами. Ранее мы писали, какой будет погода в Одессе, Бердянске и других курортах Украины в июле.