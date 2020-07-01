В течение июня в ходе боев на Донбассе потери противника составили 42 человека. 58 человек получили ранения. Так заявляет командование Операции объединенных сил - группы украинских войск, действующей в Луганской и Донецкой областях.

"По подтвержденным данным разведки, потери российско-оккупационных войск за июнь составили: погибшими - 42 человека; ранеными - 58 человек. Также оккупанты потеряли 5 единиц техники - ЗИЛ, КАМАЗ, 2 миномета и один танк", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала о том, что За сутки в ВСУ обнаружили девять новых случаев коронавируса, количество зараженных выросло до 187 человек.

Также мы сообщали, что на Донбассе 9 раз обстреляли ВСУ и ранили украинского военного.