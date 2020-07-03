В субботу, 4 июля, ожидается мощный парад планет, когда 9 небесных тел выстроятся в одну линию с одной стороны от Солнца. Это редкое и уникальное небесное явление ученые и астрологи трактуют по-разному.

Собрали все, что известно о предстоящем событии и потенциальной опасности от него.

Полный парад планет как уникальное явление

В науке нет четкого определения "парада планет", однако ученые подсчитали, что все планеты Солнечной системы могут находиться довольно близко друг от друга с одного бока Солнца один раз в несколько лет.

Мини-парад с близким схождением трех планет случается несколько раз в год, один раз в год бывает малый парад, когда близко сходятся 4 планеты. Большой парад с шестью планетами случается один раз в 20 лет, а полный парад планет встречается довольно редко (раз в 170 лет).

Впрочем, буквально воспринимать то, что планеты выстроятся в ряд не приходится, а любая интерактивная карта неба показывает, что "близость" расположения тел далека от упорядоченной линейной последовательности.

Кстати, ученые уверяют, что астрономическое явление продлится около 2 недель и не несет угрозы людям. А соседство Юпитера с Сатурном можно наблюдать весь год.

Астрономы воспринимают космическое событие положительно, поскольку оно позволяет наблюдать редчайшее явление и детально исследовать дальние планеты Солнечной системы с помощью космических аппаратов. Ведь выстроенные в один ряд планеты оказываются в узком секторе, а значит, чтобы облететь каждую потребуется меньше затрат топлива и времени.

Известно, что аналогичный сегодняшнему парад планет произошел 2 февраля 1962 года и ознаменовался Карибским кризисом; а еще был парад планет в 1982 году (когда умер Леонид Брежнев, произошел разрыв Варшавского договора и началась советская перестройка).

Следующий полный парад планет будет 8 февраля 2169 года и 5 июля 2387 года.

"Строй" планет как дурное предзнаменование

Астрологи считают, что событие будет иметь значение как в планетарном, так и личностном масштабах, ведь управители абсолютно всех 12 знаков Зодиака сегодня неспроста выстроились в один ряд и, конечно, будут нести свою смысловую нагрузку. К тому же, многие из них находятся в ретродвижении (Меркурий, Юпитер, Нептун и Плутон). Поэтому астрологи советуют использовать этот день для того, чтобы определиться со своими планами, разобраться с ошибками и проанализировать ситуацию.

Некоторые говорят о совсем нерадужных перспективах о чуть ли не активизации вулканов и землетрясений, войне планетарного масштаба или появлении смертельного вируса, который уничтожит все живое. И в этом плане многие эксперты звездных пророчеств обвиняют малый "строй" планет, который случился с 10 по 14 января 2020-го в знаке Козерога, в появлении коронавирусной пандемии, свирепствующей до сих пор.

Поэтому, что бы ни случилось 4 июля 2020 года астрологи советуют не заключать договоры, повременить со сделками, не регистрировать брак. Не нужно настаивать на реализации панов, связанных с любовными делами и вопросами веры. Неудачной может стать покупка гаджетов, также лучше отложить на время любые бизнес-объединения и политические распри. В этот период нужно притормозить с вопросами благотворительности, дополнительного образования. Любая активность в обозначенных выше направлениях может обернуться экономическим кризисом, государственным переворотом или банкротством.

Зато благоприятными будут такие занятия: медитация и духовные практики, встречи с друзьями, окончание учебы, реализация смелых мечтаний и финансовые инвестиции.