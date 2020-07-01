После въезда жителей "ДНР" и "ЛНР" в Россию они не должны будут проходить самоизоляцию две недели, как было ранее.

Об этом "Стране" сообщили в управлении Роспотребнадзора по Ростовской области.

"Нет самоизоляции, никаких ограничений для пребывающих из "ДНР", все отменили", - сказали нам в управлении. Эту же информацию о свободном въезде в РФ из "республик" нам подтвердили в Погранслужбе ФСБ по Ростовской области.

Стоит отметить, что вчера, 30 июня, в "ДНР" открыли границу на выезд в Россию для всех желающих. Также "власти республики" определили, какие лица могут выезжать в соседнюю "ЛНР".

Напомним, ранее "руководство ДНР" разрешало жителям неподконтрольной Киеву территории Донецкой области выезжать в Российскую Федерацию исключительно для того, чтобы получить паспорт гражданина РФ.

При этом с 28 июня "ДНР" закрыла пункты пропуска на линии разграничения с Украиной. Это произошло после того, как украинские пограничники пропустили в "серую зону" десятки людей, которых сепаратисты не хотели впускать.