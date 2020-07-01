Пять стран открыли границы для украинских туристов на данный момент. Это Турция, Египет, Албания, Хорватия и Черногория. Посещение некоторых из них требует специальных условий во время пандемии коронавируса.

Об этом написал министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале в среду, 1 июля.

Так, для Украины открыли границы:

Египет (но только с обязательной 14-дневной самоизоляцией после возвращения домой из-за повышенного уровня случаев Covid-19);

(но только с обязательной 14-дневной самоизоляцией после возвращения домой из-за повышенного уровня случаев Covid-19); Хорватия (при условии подтверждения бронирования отеля или гостевого жилья);

(при условии подтверждения бронирования отеля или гостевого жилья); Черногория (при условии негативного результата ПЦР-теста на коронавирус, сделанного на протяжении последних 48 часов);

(при условии негативного результата ПЦР-теста на коронавирус, сделанного на протяжении последних 48 часов); Турция ;

; Албания.

"Из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в Украине другие европейские границы, к сожалению, остаются закрытыми для украинских туристов. Однако иностранцам, дипломатам и гражданам Украины, которые имеют действительные рабочие или учебные контракты или вид на жительство в ЕС, морякам, которые направляются на корабль, гражданам, транзитом следующим через ЕС, въезд разрешен", - написал министр.

Он также добавил, что каждые две недели ЕС будет пересматривать список государств, в которые можно будет въезжать, и в зависимости от обстоятельств или полностью снимать ограничения на поездки или снова вводить их для конкретных стран. А Грузия примет решение об открытии границ в зависимости от развития эпидемиологической ситуации в Украине.

Напомним, вчера, 30 июня, Европейский Совет утвердил список из 14 стран, гражданам которых разрешается въезд в Евросоюз с 1 июля. Как и предполагалось ранее, для Украины европейские границы пока останутся закрытыми.

Также мы писали, что сегодня, после открытия границы между Турции и Украиной, в Анталии приземлились первые два самолета с украинскими туристами. Эти рейсы стали первыми после карантинного перерыва.