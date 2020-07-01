Криклий озвучил список из пяти стран, куда могут полететь украинцы
Пять стран открыли границы для украинских туристов на данный момент. Это Турция, Египет, Албания, Хорватия и Черногория. Посещение некоторых из них требует специальных условий во время пандемии коронавируса.
Об этом написал министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале в среду, 1 июля.
Так, для Украины открыли границы:
- Египет (но только с обязательной 14-дневной самоизоляцией после возвращения домой из-за повышенного уровня случаев Covid-19);
- Хорватия (при условии подтверждения бронирования отеля или гостевого жилья);
- Черногория (при условии негативного результата ПЦР-теста на коронавирус, сделанного на протяжении последних 48 часов);
- Турция;
- Албания.
"Из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в Украине другие европейские границы, к сожалению, остаются закрытыми для украинских туристов. Однако иностранцам, дипломатам и гражданам Украины, которые имеют действительные рабочие или учебные контракты или вид на жительство в ЕС, морякам, которые направляются на корабль, гражданам, транзитом следующим через ЕС, въезд разрешен", - написал министр.
Он также добавил, что каждые две недели ЕС будет пересматривать список государств, в которые можно будет въезжать, и в зависимости от обстоятельств или полностью снимать ограничения на поездки или снова вводить их для конкретных стран. А Грузия примет решение об открытии границ в зависимости от развития эпидемиологической ситуации в Украине.
Напомним, вчера, 30 июня, Европейский Совет утвердил список из 14 стран, гражданам которых разрешается въезд в Евросоюз с 1 июля. Как и предполагалось ранее, для Украины европейские границы пока останутся закрытыми.
Также мы писали, что сегодня, после открытия границы между Турции и Украиной, в Анталии приземлились первые два самолета с украинскими туристами. Эти рейсы стали первыми после карантинного перерыва.