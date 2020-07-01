Сегодня, 1 июля, в Киеве пройдет очередное заседание Кабмина под председательством премьера Дениса Шмыгаля. На нем рассмотрят изменения к законопроекту о люстрации и постановление по реализации экспериментального проекта по внедрению первой очереди единой государственной электронной системы в сфере строительства.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на повестку дня заседания правительства.

Кроме того, на заседании правительства планируют рассмотреть законопроект о внесении изменений в закон "Об очистке власти" и таким образом привести ряд его положений в соответствие с европейскими стандартами.

Планируется рассмотреть так же постановление об утверждении соглашения с правительством Турецкой Республики о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений. Затем члены Кабмина уделят внимание постановлению о реализации экспериментального проекта по внедрению первой очереди единой государственной электронной системы в сфере строительства.

Сообщается, что Кабмин планирует рассмотреть проект распоряжения о распределении субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на выплату денежной компенсации и получения жилья для семей участников боевых действий.

Ранее "Страна" писала о том, что в пятницу Шмыгаль отчитается перед Радой о потопах на Западной Украине и распределении коронавирусных денег.

Также мы сообщали, что Кабмин посчитает ущерб от масштабного наводнения на Западной Украине через несколько недель.