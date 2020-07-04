В субботу, 4 июля, парад планет повлияет на события дня. Он будет не самым благоприятным в финансовом плане: есть вероятность задержки в получении прибыли и даже убытки. Зато все, что связано со сферой общения будет продуктивным. Может наблюдаться всплеск активности и творческой энергии. Появится шанс проанализировать ошибки и разобраться с ними.

Овен (21.03 - 20.04)

Марс, который управляет Овнами, будет сегодня активным. Поэтому и день будет располагать к энергичным действиям. Возможно вы решитесь на смену места жительства, работы или возьметесь за проект, который давно обдумывали.

Телец (21.04 - 20.05)

Планета Тельцов - Венера, которая отвечает за чувство прекрасного. Сегодня ваша планета находится в Близнецах и отвечает за выгодные покупки и сделки, а также заключение контрактов (в том числе и брачных). Главное, чтобы все проекты были выверенными и продуманными.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Ваша планета-покровитель Меркурий находится в ретроградном движении и сулит много разговоров, эмоций и впечатлений. Будьте аккуратными в своих выражениях и получении информации. Не допускайте путаницы, направляйте энергию в мирное русло. Возможно, самое время признаться кому-то в любви или заявить о том, что вас не устраивает. Главное - делать все в максимально мягкой форме.

Рак (22.06 - 22.07)

Сегодня Раков могут недопонимать окружающие. Управляемые Луной вы можете поддаться стороннему влиянию и совершить непредсказуемые поступки. Не допускайте вспыльчивых реакций, не разжигайте беспочвенные конфликты и постарайтесь пребывать в хорошем расположении духа. Подумайте, что у вас есть родные люди, которые готовы принять вас в любых жизненных обстоятельствах.

Лев (23.07 - 23.08)

Львы очутились на пороге изменений, которые совсем скоро изменят вас. Вашими поступками и действиями руководит Солнце, наделяющее любовью к себе, силой и стремлением к успеху. Ваш идеализм и широта души позволит добиться всех поставленных целей, несмотря на жизненные обстоятельства.

Дева (24.08 - 23.09)

Перед тем, как браться за дело, нужно тщательно перепроверить все мелочи. Сегодня у вас может быть чересчур озорное настроение и стремительный темп работы, постарайтесь сбавить обороты. Ведите диалог в доброжелательной манере и тогда все сложится хорошо.

Весы (24.09 - 23.10)

Сегодня будут удачными любые финансовые дела и романтические отношения - вы будете иметь успех. Переговоров с важными людьми завершатся принятием ваших условий, новые знакомства и общение сегодня будут завязываться необычайно легко. Если вас беспокоят проблемы в уже сложившихся отношениях - пора поговорить честно.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Ваши планеты - Марс и Плутон иногда влияют на ваш характер, делая общение с вами сложным. Звезды советуют сегодня меньше говорить и больше делать. Лучше направить энергию на строительство, инвестиции, поддержание физической формы, избавление от пагубных привычек или токсичных отношений, которые не продвигаются вперед.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Сегодня Стрельцам лучше планировать день с учетом ретроградного Юпитера. Не допускайте критики по отношению к себе и окружающим, пользуйтесь опытом и знаниями, которые были вами наработаны за долгие годы и руководствуйтесь логикой в поступках. Ни в коем случае нельзя себя обвинять, чтобы не стать на прежние грабли.

Козерог (22.12 - 20.01)

Козерогом (как и Водолеем) управляет Сатурн, который сегодня будет расслабленным. Он будет передавать свое настроение. Сегодня вы можете забывать важные вещи, опаздывать. Так что выезжать из дома лучше на полчаса, а то и час раньше намеченного.

Водолей (21.01 - 20.02)

Сегодня успех будет на вашей стороне, если вы проявите доброжелательность к людям. Однако с учетом планет-управителей - Урана и ретроградного Сатурна, ваше умение "подбирать ключи" к любым ситуациям, может быть немного замедленным. Впрочем, даже этот недочет позволит вынести из ситуации определенные уроки, которые сделают вас мудрее.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Ваши планеты - Нептун и Юпитер заставят применить на практике ваш жизненный опыт. Сегодня вы будете тонко чувствовать изменения не только личного плана, но и более масштабные трансформации. У Рыб появится шанс задействовать свою интуицию. Но процесс предстоит довольно энергозатратный, поэтому лучше подстраховать свой организм здоровым сном и регулярными прогулками на свежем воздухе.

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