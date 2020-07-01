В Украине за минувшие сутки, 30 июня, зафиксировано 664 новых случая заболевания коронавирусом Covid-19, из них 32 случая выявлено у детей, еще 44 - у медицинских работников. Госпитализированы в медицинские учреждения 177 человек. Выздоровели за сутки 433 человека, умерли 14 человек.

Об этом сообщил на традиционном брифинге в среду, 1 июля, министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Министр заявил, что полная отмена Украиной карантинных ограничений возможна только при отсутствии в стране случаев инфицирования коронавирусом. В данный же момент наблюдается резкий рост заболеваемости из-за легкомысленного отношения граждан к рекомендациям МОЗ. Министр надеется, что Украине удастся избежать итальянского или испанского сценария распространения Covid-19, поскольку в таком случае правительству придется вводить жесткие ограничения.

Критическим показателем для внедрения жестких мер является заполняемость больниц.

Министр обратился к гражданам с просьбой придерживаться рекомендаций Минздрава по профилактике заболевания коронавирусом:

носить маски;





тщательно мыть руки;





пользоваться антисептиком;





не нарушать социальную дистанцию.

Именно эти меры снижают риск инфицирования и сдерживают распространение вируса.

Средняя продолжительность коронавирусной болезни от момента заражения до полного выздоровления составляет около трех недель. Однако в зависимости от сложности ее течения этот срок может составлять 30-39 дней.

ПЦР-тестирование в Украине при наличии симптомов коронавирусной болезни проводится бесплатно, за счет государства. В случае отказа в бесплатном тестировании необходимо обращаться в региональные департаменты здравоохранения или непосредственно на горячую телефонную линию Минздрава.

Как сообщала "Страна", в Луцке от коронавируса Covid-19 скончалась мама пятерых детей. Сиротами остались трое мальчиков и две девочки, младшей из которых около недели.

Напомним, что во Львове родители вышли под здание ОГА с требованием открыть детсады.