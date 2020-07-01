Во Львове дети жестоко избили своего сверстника. Потерпевший ребенок получил от своих одногодок удары ногами по голове.

Очевидец драки опубликовала в Facebook видео инцидента.

Сообщается, что происшествие случилось на проспекте Красной Калины во Львове. В избиении ребенка участвовали как мальчики, так и девочки.

Судя по видео, потерпевшего жестоко избивали ногами, пока он лежал у подъезда многоэтажки. Через некоторое время женщина, которая снимала драку на телефон, призвала детей прекратить насилией над сверстником, однако они не реагировали.

Один из хулиганов возмутился, что его снимают на видео и сказал: "А может мы в шутку?". Чем завершилась драка - неизвестно.

Напомним, недавно в Киевской области две школьницы избили 17-летнюю жительницу поселка Коцюбинское. Конфликт случился из-за того, что девушки не поделили парня.

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