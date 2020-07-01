В минувшее воскресенье в Литве изнасиловали молодого парня. По сведениям местного издания Delfi, полиция задержала двоих подозреваемых. Один из них оказался военным, у которого не было взысканий на службе. Это подтвердил представитель армии Литвы.

По данным журналистов, 28 июня полиция получила информацию о том, что в городе Григишкес был изнасилован парень. На месте преступления задержали двоих подозреваемых (1999 и 1996 г.р.). Журналисты выяснили, что во время обыска у них были обнаружены наркотики. По предварительным данным, изнасилован молодой человек 2000 г. р.

Полиция информацию о происшествии не предоставляет, поскольку такие преступления для СМИ не освещают. Однако прокурор Кристина Рекертене подтвердила, что расследование начато.

"Расследование начато, но подробных комментариев не будет", - сказала она. Среди подозреваемых есть военный.

Представители армии Литвы пояснили, что об этом происшествии им известно, добавив, что подозреваемый - профессиональный военный, на службе у него никаких взысканий не было. Представитель армии сказал также, что если суд признает военного виновным, то он будет уволен со службы.

Уже выяснилось, что прокурор не обращалась в суд с просьбой об аресте военного. Армия информировала, что он пока по-прежнему будет служить.

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