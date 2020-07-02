С четверга, 2 июля, открываются кинотеатры. Кабмин собирался открыть кинозалы и раньше, но из-за нехватки новых фильмов они были не готовы принимать зрителей. Главное условие для работы - заполненность залов не более, чем на 50% и рассадка в шахматном порядке. При этом, если на сеанс придет семья, то они могут сесть рядом друг, но на дистанции в одно кресло от других гостей.

Изначально планировали допускать не более трети зрителей от полного зала, но в кинотеатрах заявили, что тогда им нечем будет платить зарплату сотрудникам. Также в столице кинотеатры пока будут открыты до 22:00, так что на поздние сеансы не стоит рассчитывать.

Просмотр расписаний фильмов показывает, что в основном там будут картины, вышедшие еще до карантина. Видимо, в кинотеатрах рассчитывают, что истосковавшиеся по кино и попкорну украинцы все равно придут к ним.

Цены на билеты в обычные залы от 60 до 125 грн.

Предлагаем афишу киносеансов на 2 июля в популярных киевских кинотеатрах.

ТРЦ Лавина (Берковецкая 6д), Мультиплекс

"Черкассы": 10:00 (Lux), 15:20 (Lux), 20:50 (Lux).

"Как приручить дракона 3:скрытый мир": 10:05 (3D Lux), 10:20, 17:20 (IMAX L 3D), 18:30 (3D).

"Зов джунглей": 10:10, 12:25 (Lux), 12:45, 13:00.

"Чемпионы": 10:15, 13:10, 14:45.

"Приключения Пиноккио": 10:20.

"Плохие парни навсегда": 10:25, 19:25.

Комедия "Мой шпион": 10:30, 12:45, 14:55, 17:05, 17:25 (Lux), 19:15, 21:25.

"Убийство с открытками": 10:35, 15:05(Lux), 17:10, 19:15, 21:20.

"Стражи галактики 2": 11:10, 15:45 (Lux), 18:05 (IMAX L 3D), 21:15.

"Пираты Карибского моря: месть Салазара": 11:30, 12:40, 17:55 (IMAX L 2D), 19:40 (Lux).

"Побег из Претории": 12:05, 14:25, 16:45, 19:05, 21:35.

"Темный рыцарь: возрождение легенды": 12:05 (Lux), 14:10, 20:50 (IMAX L 2D), 21:55.

"Джентельмены": 13:25 (Lux), 18:50, 19:50 (Lux).

"Человек-паук: Вдали от дома": 14:00, 15:20 (IMAX L 3D).

"Человек-невидимка": 14:45 (Lux), 16:45.

"Паразиты": 16:00.

"Свидание в Вегасе": 17:20.

"Стволы Акимбо": 19:25.

"Проклятие": 20:35 (Lux).

Blockbuster

Зов джунглей: 10:00, 12:00, 14:10, 16:20, 18:20

Как приручить дракона: 10:45, 14:00, 15:30

Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки: 11:15, 13:00,16:30

Мой шпион: 13:45, 16:00, 18:10, 19:00, 20:30

Пиноккио: 14:20, 17:00, 19:45

Побег из Претории: 15:00, 17:15, 19:35, 22:00

Человек-паук: Вдали от дома: 15:45, 16:00, 19:00, 20:20

Убийцы по открыткам: 17:45, 19:55, 21:55, 22:00

Стражи Галактики. Часть 2: 12:00, 15:10, 16:15, 18:30, 20:40

Джентельмены: 19:30, 21:30

Темный рыцарь: Возрождение легенды: 19:15, 21:15

ТРЦ "Gulliver" (кинотеатр "Оскар")

Зов джунглей: 10:00, 12:10, 14:20

Чемпионы: 20:30

Убийство с открытками: 10:00, 12:10, 14:20, 16:50, 19:00, 21:10

Пиноккио: 10:30, 16:30, 19:00

Свидание в Вегасе: 11:10, 13:30, 15:50, 18:10

Переводчики: 13:00, 15:30, 18:00, 20:40

Джентельмены: 10:00, 12:50, 15:30, 18:10, 20:50

ТРЦ Караван, Мультиплекс

Мой шпион: 14:40, 17:40, 18:30, 19:50, 21:55

Зов Джунглей: 10:05, 10:50, 14:30, 16:30

Убийство с открытками: 17:20, 19:25, 21:30

Побег из Претории: 16:40, 19:00, 21:20

Стражи Галактики 2: 15:00, 20:50

Чемпионы: 12:05

Человек-паук: Вдали от дома: 14:00

Как приручить дракона 3: Скрытый мир: 12:45

Свидание в Вегасе: 18:45

Пираты Карибского моря: Месть Салазара: 11:00

Тёмный рыцарь: Возрождение легенды: 10:40

Паразиты: 13:35

Джентльмены: 11:40

Плохие парни навсегда: 16:10

Черкассы: 20:40

Кинотеатр "Жовтень"

Порко Россо: 15:15

Best Erotic Shorts - 2020: 14:40, 18:20

Пиноккио: 13:00, 17:30

Мої думки тихі: 15:25

Ящетут: 13:15, 17:40

Переводчики: 12:40, 16:15, 19:55

Принцеса Мононоке: 19:20

Навсикая из Долины Ветров: 17:20

Чемпионы: 15:15, 19:40

Убийства с открытками: 12:05, 15:30, 20:00

Побег из Претории: 13:15, 17:30, 19:40

Черкасы: 16:05

Паразиты: 12:45

Мой шпион: 14:00, 18:00, 20:05