По данным на 1 июля, коронавирусная инфекция подтвердилась еще у девяти бойцов Вооруженных сил Украины. Всего в украинской армии зафиксировали 187 случаев болезни с начала эпидемии.

Об этом сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ в соцсети.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 9 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью Covid-19. Из них на лечении в учреждениях здравоохранения находится 3 человека. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 6 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на изоляции (в том числе самоизоляции) в ВСУ на сегодня находятся 539 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня - 61 человек. Всего с начала пандемии выздоровели 312 человек. Летальных исходов зафиксировано пять.

Напомним, по состоянию на утро среды, 1 июля, количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 44 998 человек. За сутки болезнь подтвердилась еще у 664 граждан.

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