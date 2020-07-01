Житомирская объединенная территориальная громада (ОТГ) ослабила карантин с 1 июля. В частности, возобновят работу ТРЦ, фитнес-залы и гостиницы.

Такое решение принял исполнительный комитет Житомирского горсовета, передает пресс-служба администрации.

Так, с 1 июля возобновят работу:

поликлиники и амбулатории (предварительная электронная запись к врачам обязательна), а также на период карантина руководителям учреждений здравоохранения рекомендовать обеспечить ограничение контактов с посетителями медицинского персонала в возрасте 65 лет и старше





учреждения торгово-развлекательных центров (кроме детских развлекательных зон, площадок и комнат и с ограничением времени работы до 22:00)





учреждения физической культуры и спорта, спортивные залы, фитнес-центров, учреждений культуры с соблюдением соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий





учреждения по размещению (гостиницы, хостелы)

Кроме того, власти разрешили проводить массовые культурные, развлекательные, спортивные, религиозные и другие мероприятия с участием более одного человека на 5 кв. метров площади, здания или территории (если мероприятие проводится на открытом воздухе). При этом организаторы мероприятия ответственны за соблюдение физической дистанции между участниками не менее 1,5 метра. Однако спортивные мероприятия должны проводиться без зрителей.

Скриншот: Житомирский горсовет в Фейсбук

Напомним, что по состоянию на утро вторника, 30 июня, в Украине 13 областей и Киев не готовы к дальнейшему смягчению карантина. Житомирская область в этот список не входит.

Тем временем во Львовской области карантин продлили до 7 июля.