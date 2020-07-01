В Украине за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса выявлено во Львовской, Закарпатской и Ровенской областях. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество зарегистрированных случаев зафиксировано во Львовской области - 143, Закарпатской области - 72 и Ровенской области - 72", - отметил он.

Но в то же время Минздрав отмечает в Украине снижение роста числа новых случаев коронавируса. 1 июля выявлено 664 вновь заболевших, днем ранее, 30 июня, сообщалось о 706 инфицировнных за сутки, 29 июня - было 646 новых заболевших Covid-19, 28 июня - 917 случаев, 27 июня - 948 инфицированных, 26 июня был зафиксирован абсолютный антирекорд - 1 109 новых заразившихся.

Всего в Украине за весь период эпидемии коронавирус подхватили 44 998 человек. Выздоровели 19 548 заболевших, а для 1 173 болезнь оказалась смертельной.

Ранее "Страна" писала о том, что появилась карта активных случаев коронавируса на 100 тысяч населения по областям Украины.

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