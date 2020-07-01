Вода в Черном море в районе Одессе зацвела и позеленела, Госпродпотребслужба региона предостерегла отдыхающих от купания в ближайшие дни.

Об этом во вторник, 30 июня, информирует пресс-служба ведомства в соцсети.

"Вода на побережье Одессы внезапно сгустилась, как кисель и стала изумрудной. Даже в открытом море появились огромные желто-зеленые пятна. Волны, которые нагнало ветром, покрасили в зеленый пляжи и самих отдыхающих. Кстати, пугает не только цвет воды, но и ее запах", - говорится в сообщении.

По словам экологов, к берегу прибилось слишком большое количество водорослей, которые из-за сильной жары начали разлагаться прямо в воде.

"Другими словам, море зацвело. Поэтому Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области предостерегает население от купания в такой воде особенно - детей", - добавили в Госпродпотребслужбе.

Кроме того, жителям города в ближайшее время не стоит употреблять в пищу морскую рыбу и мидии, выловленные в Черном море, потому что цветение воды способствует накоплению в организмах морских жителей ядовитых веществ.

Ранее мы писали, что в июле синоптики прогнозируют самую жаркую погоду лета, температура достигнет +41 градуса.

Недавно "Страна" собрала информацию о синоптической картине, которая ожидает отдыхающих в июле на самых популярных курортах Украины.