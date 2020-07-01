Сотрудники Госэкоинспекции осуществляют ежедневный отбор проб морской воды в районе пляжа "Дельфин" в Одесской области, где в ноябре затонул нефтетанкер Delfi. Они выявили превышение предельного уровня загрязнение воды на пляжах Одессы в 16 раз.

При этом пресс-секретарь Одесской ОГА Денис Соколов в эфире "Громадського радіо" заявил, что "вода там абсолютно чистая, то есть нет никаких нефтепродуктов".

"Что касается Delfi, Госэкослужба ежедневно принимает заборы воды вблизи затонувшего танкера. Сейчас вода там абсолютно чистая, то есть нет никаких нефтепродуктов. И сейчас мы пытаемся максимально мотивировать судовладельца, чтобы он наконец убрал затонувший танкер с побережья", - заявил чиновник Одесской ОГА.

Судно Delfi село на мель вблизи одесского пляжа "Дельфин" 22 ноября 2019 года. Экипаж из трех человек спасли сотрудники ГСЧС Украины. С тех пор танкер так и лежит в воде, в нескольких десятках метров от берега.

Владелец судна несколько раз обещал убрать судно, однако начало работ постоянно откладывался. В июне 2020 года появилась информация, что с затонувшего танкера "Дельфи" выливается топливо, пятно разлива достигло значительных размеров и распространилась в сторону пляжа с отдыхающими.

Как сообщала "Страна", также вблизи затонувшего на одесском пляже танкера даже воздух загрязнился в 15 раз выше нормы. Депутат городского совета Одессы Александр Иваницкий заявил журналистам, что город будет через суд требовать от собственника убрать затонувший танкер с пляжа.

Напомним, что одесские власти планировали убрать с мели танкер Delfi до 15 апреля.