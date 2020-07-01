Бывший вице-президент США Джозеф Байден, который будет участвовать на выборах президента США от Демократической партии, предложил нынешнему главе государства Дональду Трампу выяснить во время дебатов, кто из них более сообразительный.

Об этом Байден заявил на встрече с журналистами в Уилмингтоне (штат Делавэр) во вторник, 30 июня.

Так, журналист телеканала Fox News спросил экс-вице-президента, проходил ли он проверку на предмет снижения когнитивных способностией.

"Я не могу дождаться возможности сравнить мои когнитивные способности с когнитивными способностями человека, против которого я веду предвыборную борьбу", - ответил Байден. Это может произойти во время трех туров дебатов, которые пройдут этой осенью.

Трамп ранее часто негативно высказывался своем конкуренте на выборах президента США.

"Но дело не в возрасте Байдена (Трампу - 74, Байдену - 77). Я знаком с людьми, которые гораздо старше меня, но соображают, как будто им 25 лет", - заявил недавно глава государства. В качестве примера он назвал 91-летнего основателя сети магазинов Home Depot Бернарда Маркуса и 86-летнего миллиардера Шелдона Аделсона.

Ожидается, что дебаты кандидатов в президенты от демократов и республиканцев пройдут 29 сентября в Университете Нотр-Дам в штате Индиана, 15 октября в Университете штата Мичиган, и 22 октября в Университете Белмонт в штате Теннесси.

Видео: YouTube/ The Hill

Напомним, что рейтинг кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена в июне 2020 года составляет 50%, а нынешнего американского лидера Дональда Трампа поддерживает всего 36% избирателей. Так, Байден обходит Трампа на 14%.

Ранее мы писали, Байден во время своего выступления по поводу эпидемии коронавируса ошибся и заявил, что в Америке от Covid-19 погибли 120 миллионов человек.