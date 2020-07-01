Сегодня, 1 июля, в ГБР состоится допрос Петра Порошенко по делу о назначении Сергея Семочко замглавы Службы внешней разведки.

Экс-президент проходит по нему как подозреваемый. Следствие считает, что бывший глава государства превысил полномочия, не согласовав кандидатуру Семочко через СНБО.

В этот же день Печерский суд Киева продолжит избирать Порошенко меру пресечения по этому делу. Начал он это делать 18 июня, но в связи со смертью отца бывшего президента - перенес заседание на 1 июля.

Фемида крайне неторопливо работает по Порошенко. "Пидозру" ему объявили еще 10 июня. А избрать меру не могут уже скоро как месяц. Шарахается из стороны в сторону и следствие: сначала оно просило для бывшего гаранта содержание под стражей, но в день суда переменила на личное обязательство с запретом на выезд за кордон.

"Страна" следит за допросом и судом над Порошенко. Ожидается, что экс-президент прибудет в ГБР в 12:00, начал суда в 14:00. Материал обновляется.

Акция сторонников Порошенко под ГБР. Прямой эфир





12:48 "Венедиктову в парашу, а Зеленского в Рашу" - завершает речь бывший нардеп

12:44 Выступает экс-нардеп Одег Барна: "Зеленский марионетка Путина", "будет ликвидация Украины путем продажи земли"

12:39 София Федына в здание ГБР ранее уже прошла

12:37 В ГБР прорывается Черновол. Ее не пускают. Бьют барабаны. Кричат "Ганьба ДБР!"

12:35 Слово взял освобожденный политзаключенный Владимир Балух

12:32 "Это маленькое потерпевшее зеленое чмо думает, что его кто-то защитит? Это его мы садим за коррупцию, уничтожение экономики и энергетической системы. Он будет за все это отвечать и все начинается сейчас. Это мы победители. Мы партия сопротивления, мы пройдем через все: огонь, воду, войны, черный пиар. Мы не "какая разница" - заявляет Черновол

12:30 В черной вышиванке выступает Татьяна Черновол. Говорит, что принесла в ГБР заявление на председателя Печерского суда, который не пускает журналистов в зал заседаний

12:29 Лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк призвал отозвать пидозру и закрыть дело

12:26 Собравшиеся скандируют: "Ганьба ДБР!"

12:23 "Я иду к этим нечестивцам, чтобы сказать им все, что я думаю. Иду на неправедный суд. Слава Украине!" - завершает спич экс-гарант

12:21 "Вы узнаете этого человека? Это кровавый пастор Александр Турчинов" - представляет соратника Порошенко

12:20 Порошенко перечисляет тех, кто пришел его поддержать. Просит поаплодировать крымским татарам

12:19 "В 2014-м я отдал приказ и освободил две третьих оккупированного Донбасса". Ему аплодируют

12:17 А вот и что-то новенькое - коронавирус. Обвиняет власть в том, что она не справилась с коронавирусом и тысячи врачей заболели. "Они продали защитные костюмы и маски в Россию... Организовали бессмысленный карантин"

12:16 Говорит, что власть собирается сократить армию и Украина не сможет противостоять врагу

12:15 Говорит, что "ставленники Путина", так он назвал власть, взялись не только за него, но и всех патриотов - Федыну, Зверобой, подозреваемых в убийстве Шеремета, Черновол

12:14 Похудевший Порошенко появился под бой барабанов. Весь в черном и черных перчатках, несмотря на жару

12:12 Теперь вытащили карту Томоса и говорят про церковь, которую хотят отобрать у украинцев. Проходят всю предвыборную программу экс-президента

12:10 Не в первый раз Федына говорит о суде божьем, который ждет прокуроров "до седьмого поколения"

12:05 Федына почему-то поднимает языковой вопрос перед допросом Порошенко. "Если мы хотим защитить армию, язык. веру, Петра Порошенко, для которого эти ценности являются базовыми, мы должны быть едиными". Говорит, что не нужно вспоминать, кто кого не пришел поддержать и всем вместе защитить экс-президента

12:01 Объявили нардепа Софию Федыну, как ту "от которой у Зеленского дрожат коленки". Она выходит и говорит, что президенту нужен экзорцист

11:48 Выступил Алексей Гончаренко.

10:40 "Европейская солидарность" в соцсетях призывает активистов прийти поддержать экс-президента.

10:20 Возле Печерского суда монтируют экран высотой около 5 метров для проведения онлайн-трансляции судебного заседания.

Фото: УНН