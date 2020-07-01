Дело о смертельном пожаре в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, который произошел 4 декабря и унес жизни 16 человек, будет слушаться в Приморском райсуде Одессы. Облпрокуратура уже направила туда обвинительный акт против директора одесского колледжа, заведующего хозяйством, заведующего дневным отделением экономики и предпринимательства и бывшего заместителя директора по административно-хозяйственной работе.

Всех их подозревают в нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности (ч. 2 ст. 270 УК Украины), что привело к возникновению пожара в образовательном учреждении по улице Троицкой в ​​Одессе. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Одесской области.

Во время проведения досудебного расследования, правоохранители допросили 286 человек, среди них свидетели, очевидцы происшествия и пострадавшие. Также сделали 65 выемок документов, назначили и провели 61 судебную экспертизу.

Санкция статьи, которую инкриминируют всем четверым обвиняемым предусматривает наказание от трех до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в сгоревшем одесском колледже, где в огне погибли 16 человек, отсутствовала пожарная сигнализация.

Также мы сообщали, что согласно выводам правительственной комиссии, причиной возгорания в здании колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса стало электрооборудование на третьем этаже.