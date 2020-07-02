В Киеве в четверг-пятницу жаркая погода, когда градусники раскалятся до +32 градусов днем. На юге и востоке в ближайшие дни обещают и того больше - до +36...+38.

Читайте, какой будет погода в Киеве и других регионах на этой и следующей неделе, а также, как спастись от жары, и что делать, если настиг тепловой или солнечный удар.

Прогноз погоды на ближайшие дни

По данным Укргидрометцентра, 3 июля в Киеве воздух прогреется до жарких +34. При этом будет сухо. В субботу, 4 июля, в столице обещают грозу, днем до +28. Такая же температура и в воскресенье. но уже без дождя.

Начало следующей недели также будет жарким: до +32. На Ивана Купала, 7 июля, возможна гроза. Спасатели предупреждают, что в грозу лучше не находиться под высокими деревьями, на открытой местности.

По прогнозу Gismeteo, 2 июля в Киеве жаркий ясный день: до +30 днем. В пятницу, 3 июля, воздух прогреется до +32, без осадков. Грозу передают 4, 5, 6 и 7 июля. Температура воздуха в эти дни от +26 до +31 днем.

С 8 по 11 июля - сухая и солнечная погода, но будет немного прохладней: +23...+27.

Жара охватит и другие регионы страны. По данным Укргидрометцентра, 3 июля на западе пройдут дожди, а на остальной территории - солнечно и жарко. В Сумах, Харькове, Полтаве, Черкассах до +32...+33. В Днепре и Кропивницком до +34. В Донецке, Луганске, Николаеве, Херсоне - до +35. А жарче всего будет в Запорожье, где воздух прогреется до +36.

Еще больше воздух раскалится в субботу, 4 июля. Особенно это почувствуют на юге и востоке, где термометры покажут +36...+38.

Примерно такая же погода продержится и, как минимум, с 5 по 7 июля.

Как спастись от жары

При такой жаре главное защититься от возможного теплового или солнечного удара, восполнять потери влаги. Особенно бережными к своему здоровью должны быть люди с сердечными заболеваниями.

1. Вода. Пейте больше воды и освежающих напитков. Принимайте прохладный душ. Особенно тщательно следите за водным балансом во время занятий спортом. Не выходите из дома без бутылки негазированной питьевой воды. Идеально, если она будет не холодной, а комнатной температуры.

2. Одежда. Лучше отдать предпочтение одежде светлых оттенков из натуральных тканей (хлопок, лен, шелк). Одежда не должна сковывать движения. Между ней и телом должно быть пространство, тогда вам будет комфортно. От джинсов лучше отказаться в пользу свободных брюк, шорт, женщинам - юбок и платьев. Не забывайте надевать головной убор и солнцезащитные очки.

Старайтесь не появляться без лишней надобности под солнце днем. Лучше выходить утром и вечером, находиться в тени, в помещении с кондиционером.

3. Забота о коже. Перед выходом на улицу используйте солнцезащитный крем с SPF 30+ или SPF 50+. Но помните, что это не значит, что теперь вы можете расслабиться и долго находиться под солнцем. Сократите свое пребывание под палящими лучами. Избегайте солнечных ожогов, которые проще всего получить рядом у водоемов.

4. Еда. Летнее меню лучше сделать легким - без жирных и тяжелых блюд, алкоголя и фастфуда. Это могут быть фрукты, овощи, зелень, летние супы, запеченная птица и морепродукты, йогурты, кефир, айран. В целом же прислушивайтесь к своим ощущениям и выбирайте то. что вам вкусно, дает энергию и позволяет себя чувствовать хорошо, поскольку универсальных советов нет.

5. Уделите внимание домашним питомцам. Не оставляйте их в жару в автомобиле на парковке, вовремя поите водой (для этого берите на прогулку и в дорогу складную дорожную поилку).

Первая помощь при тепловом и солнечном ударе

Тепловой удар можно получить даже не находясь под открытым солнцем. Перегреться можно в душном помещении, транспорте. Особенно, если на вас одежда мешающая потоотделению - облегающая, из синтетических материалов, многослойная.

Признаки начинающегося теплового удара - сухость во рту, жажда, слабость, головокружение, тошнота, головная боль.

Первые действия - восстановить доступ кислорода и теплообмен. Для этого откройте окно, или выйдите из транспорта на свежий воздух. Снимите лишнюю одежду, расстегните воротник, ослабьте ремень. Приложите к голове компресс - смоченное в холодной воде полотенце. Также можно протирать тело влажной тканью. Испаряясь она будет охлаждать. Как можно быстрее примите прохладный душ, если есть такая возможность. Найдите прохладное помещение с кондиционером. Хорошо немного полежать.

Главная задача - как можно быстрее охладиться. Иначе тепловой удар может вызвать потерю сознания и более серьезные проблемы со здоровьем, вплоть до летального исхода.

Солнечный удар похож по симптомам с тепловым, с той разницей, что он вызван пребыванием под открытым солнцем. Первая помощь похожая: переместить в прохладное затемненное место, обеспечить доступ кислорода, прилечь, обтереть тело прохладной водой, положить на голову охлаждающий компресс, выпить воды.

Иногда при тепловом или солнечном ударе нужно вызывать скорую помощь, чтобы предотвратить возможность инфаркта, инсульта и других серьезных последствий перегрева.