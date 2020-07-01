Сотни учетных записей праворадикалов в социальных сетях Facebook и Instagram были заблокированы из-за пропаганды насилия. В частности, речь идет о членах движения Boogaloo, которые активизировались на фоне протестов против расизма и полицейского насилия в США.

Об этом во вторник, 30 июня, информирует пресс-служба компании Facebook.

Сообщается, что в Facebook были заблокированы 220 аккаунтов, в Instagram - 95 аккаунтов, которые связаны с праворадикальным движением Boogaloo. По информации компании, на этих учетных записях распространялась пропаганда насилия в отношении гражданских лиц, чиновников, правительственных учреждений и полицейских.

Также компания заблокировала около 500 аккаунтов, не связанных с Boogaloo, которые также были замечены за нарушающими правила соцсетей действиями.

Напомним, что недавно страницу главы Чечни Рамзана Кадырова в социальной сети Instagram заблокировали по решению главенствующей компании Facebook.

Ранее мы писали, что администрация соцсети Facebook удалила страницы и группы которые регулировались фабрикой троллей. По информации компании, ею руководил Михаил Саакашвили, ныне занимающий пост главы Исполнительного комитета реформ.