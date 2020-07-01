Во Львове, возле здания областной госадминистрации, прошел митинг за возобновление работы детских садов в условиях карантина.

Об этом в среду, 1 июля, информирует телеграм-канал "Коронавирус в регионах".

Сообщается, что демонстранты пришли под здание Львовской ОГА вместе с детьми. Возле админздания участники пикета расстелили покрывало и положили туда игрушки. Таким образом львовские родители высказали возмущение тем, что вопреки карантину в области работают все учреждения, кроме детских садов.

В свою очередь чиновники облгосадминистрации выступают против открытия дошкольных учреждений, однако они пообещали обсудить этот вопрос на заседании комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. В то же время, во Львове с сегодняшнего дня работают тысячи частных садов в формате центров развития ребенка. Власти разрешили проводить занятия в группе из девяти детей и одной воспитательницы.

Напомним, недавно во Львовской области власти продлили карантин до 7 июля.

Вчера мы писали, что на территории региона было выявлено 143 новых случая заболевания Covid-19.