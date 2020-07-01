Санкции, которые США готовят против против строительства "Северного потока-2" направлены на расторжение трансатланического партнерства и затронут интересы более 120 компаний. Такое заявление сделал бывший канцлер ФРГ, а ныне председатель совета директоров "Роснефти" Герхард Шредер, передает "Коммерсант".

"Более 120 компаний в области судостроения, инженерного дела, охраны природы и безопасности, которые работают или работали с Nord Stream 2, затронуты напрямую... За каждой из этих компаний - европейские рабочие места, которые находятся в опасности", - заявил Шредер.

По его словам, штрафные санкции против союзника по НАТО во время экономического спада это - "нападение на европейскую экономику, недопустимое посягательство на суверенитет ЕС и энергетическую безопасность западной Европы".

Напомним, группа сенаторов США внесла дополнительные и расширенные санкции против газопровода "Северный поток-2" в проект военного бюджета США на следующий год.

В настоящее время американские санкции против газопровода, введенные в декабре прошлого года, нацелены на суда, непосредственно ведущие прокладку труб под водой.

Новые санкции направлены также против страховщиков судов и сервисных компаний, выполняющих геодезические, траншейные, сварочные и другие работы. Под санкции попадают также компании, которые осуществляют тестирование и сертификацию проекта, без чего он не может быть введен в эксплуатацию.