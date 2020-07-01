В Луцке скончалась 39-летняя женщина от осложнений коронавируса Covid-19. Врачи боролись за жизнь матери 5 детей шесть дней. Сиротами остались три ее сына и две дочери. Об этом сообщает РБК-Украина.

Трагедия произошла в больнице в Боголюбах. Накануне она родила девочку, которая стала пятым ребенком в семье.

"Анна Лазаревна шла в роддом города Луцка, чтобы родить доченьку. Но инфекционная болезнь оказалась сильнее, дочь родилась благодаря кесареву сечению, здоровенькая и сейчас находится в роддоме. Врачи почти шесть дней боролись за жизнь, но к сожалению, в возрасте 39 лет Анна Лазаревна отошла от земли в лучший мир. Сиротами оказались три сыночка и две доченьки, самой маленькой на день похорон исполнилось всего 6 дней", - сообщил глава Пидлозевской ОТГ Ровенской области Николай Костюкевич.

Коронавирусная инфекция была диагностирована у Анны уже после того, как она попала в роддом. Ее сразу перевели в Волынскую клиническую больницу. Она поступила с низкой сатурацией кислорода и имела слабо сопутствующую патологию. Два дня роженица находилась в реанимации.

"23 июня женщине произведено кесарево сечение в связи с акушерскими показаниями. Родился ребенок в тяжелом состоянии. В связи с ухудшением состояния роженицы и подтвержденным диагнозом Covid-19 (положительный ПЦР-тест) 24 июня ее перевели в областную больницу", - сообщили медики.

А 28 июня женщина скончалась. Новорожденная девочка находится в отделении детской реанимации Луцкого клинического роддома. По словам медиков, у девочки наблюдается положительная динамика и на данный момент тесты не показывают у нее наличия коронавируса.

Как сообщала "Страна", в Ровенской детской областной больнице зарегистрировали вспышку коронавируса у медиков. За сутки там выявили 74 новых случая заболевания коронавирусом. Два человека скончались, 17 - выздоровели. Сейчас в активной фазе заболевания находятся 1 873 человека (+55 за сутки)

Напомним, что из-за коронавируса в некоторых регионах могут снова остановить общественный транспорт.