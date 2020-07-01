В среду, 1 июля, в Верховной Раде Украины планируется продолжить рассмотрение поправок к законопроекту об игорном бизнесе. Также народные депутаты займутся законопроектом о безопасности и качестве донорской крови и ее компонентов. Об этом свидетельствует повестка дня, опубликованная пресс-службой парламента.

Рассмотрение законопроекта об игорном бизнесе во втором чтении началось 30 июня, но нардепы успели проголосовать только 120 правок. К этому закону невозможно применить сокращенную процедуру или другие механизмы по ускоренному рассмотрению, поэтому на рассмотрение поданных к нему более 3 000 поправок может уйти несколько дней.

В повторном первом чтении сегодня планируется рассмотреть проект закона относительно обеспечения права работников государственных сельскохозяйственных предприятий, учреждений, организаций на получение земельной доли.

На повестке дня и законопроекты о социальной защите населения в период карантина, связанного с предотвращением возникновения и распространения коронавирусной болезни, о меценатской деятельности в сфере спорта и поддержки и повышения международной конкурентоспособности отрасли видео- и кинопроизводства.

Как сообщала "Страна", самые различные журналистские, медийные, общественные организации Украины, средства массовой информации и блогеры обратились к властям с требованием отозвать из парламента новый вариант скандального законопроекта о медиа, который оказался еще хуже предыдущего.

Напомним, что в пятницу премьер-министр отчитается перед народными избранниками о потопах на Западной Украине и распределении "коронавирусных" денег.