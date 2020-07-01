С 1 июля в Украине появляется новый вид правонарушений, который называется "проступок".

Хотя, это понятие должно было войти в обиход юристов и правонарушителей еще в 2012 году, когда в ноябре заработал на тот момент новый Уголовно-процессуальный кодекс, куда вписали, что уголовное правонарушение делится на собственно преступление и проступок.

Однако в связи с необходимостью вносить масштабные изменения в законодательство, набрать и обучить штат дознавателей (которые должны расследовать проступки), введение этой нормы в 2012 году решили заморозить.

В итоге отсрочка получилась внушительная - целых 8 лет. Лишь в ноябре 2018 года Верховная Рада приняла закон о проступках, где были прописаны особенности введения нового вида правонарушений.

19 апреля прошлого года документ был подписан Порошенко.

Проступки должны были запустить с 1 января 2020 года, однако, учитывая разброд и шатание в разгромленной реформой Руслана Рябошапки прокуратуре, тотальную неготовность полиции и судов, нововведение решили отсрочить до 1 июля 2020 года.

И вот теперь эта норма наконец-то вступила в силу.

Что такое проступок?

Проступком считаются все составы правонарушений, за совершение которых предусмотрено наказание в виде штрафа не более 51 тысячи гривен и не связанное с лишением свободы.

Сюда относится около 100 составов преступлений из Уголовного кодекса. В том числе:

- неквалифицированные кражи (на сумму которая не превышает значительный размер, то есть 105 100 гривен, и если кража совершена нарушителем не в составе группы),

- хранение наркотиков без цели сбыта в небольших количествах,

- мошенничество на сумму менее 105 100 гривен,

- причинение легких телесных повреждений,

- нанесение побоев,

- хулиганство (не групповое),

- фиктивное предпринимательство, не причинившее значительных убытков государству.

Проступок предусмотрено расследовать максимум месяц, преступление же минимум два месяца с возможностью продления этого срока неоднократно.

Дознаватели вместо следователей

В полиции вводится новая штатная единица - дознаватель, который вместо следователя будет расследовать проступки.

По подсчетам главы Нацполиции Игоря Клименко, приступят к работе с 1 июля около 37 тысяч дознавателей.

В эту категорию планировалось перевести участковых и набрать новых людей, но по факту перевели в основном следователей.

Логика изначально была такова, чтобы оставшиеся следственные штатные единицы расследовали только преступления и не отвлекались на магазинные кражи и тому подобные правонарушения.

По словам наших источников в МВД, и сейчас большинство новоиспеченных дознавателей слабо понимают чем им придется заниматься с сегодняшнего дня, однако руководство Нацполиции и даже генпрокурор Ирина Венедиктова уже отрапортовали что к введению проступков полностью готовы.

Штрафы за проступки резко выросли

С сегодняшнего дня кардинально меняется порядок привлечения к ответственности нарушителей, например, за магазинную кражу на сумму более 210 гривен, но меньшую чем 105 100 гривен.

Меняется и наказание за простую кражу - по ч.1 ст.185 УК Украины. Ранее минимальный штраф за уголовную кражу без отягощающих обстоятельств был 850 гривен. С 1 июля эта сумма выросла до минимального порога в 17 тысяч гривен, а максимальное наказание будет составлять 51 тысячу гривен.

То есть за кражу бутылки коньяка вору-выпивохе теперь придется серьезно поиздержаться на штраф в 17 тысяч гривен.

Задерживать полиция будет иметь право на протяжении 72 часов - если лицо сопротивляется копу, отказывается прекратить правонарушение, пытается сбежать. Или на 24 часа - если человек нетрезвый и может нанести вред себе или окружающим.

Казус с пьянством за рулем

Также в законопроекте, который был принят при Порошенко, предлагалось сделать уголовным проступком вождение в нетрезвом виде или под действием наркотиков - ввести в Уголовный кодекс новую статью-286 со значком 1.

Однако после прихода к власти Владимира Зеленского эту статью все же решили убрать и оставить пьянку за рулем в административных правонарушениях, как и раньше по ст.130 КУоАП.

Но и с этой правкой случился казус. С сегодняшнего дня все-таки будет уголовным проступком вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения - ст.286 прим 1 УК Украины.

Так как правки, декриминализирующие эту статью в УК передали на подпись Владимиру Зеленскому еще 23 июня, но он до сих пор не подписал их, они не опубликованы и изменения не вступили в силу. Поэтому сегодня и до подписания правок, а также до вступления их в силу, будет действовать "порошенковская" редакция закона о проступках, где пьянка за рулем - уголовный проступок, карающийся штрафом до 34 тысяч гривен с возможностью лишения прав до 3 лет.

То есть все, кто в это "межзаконье" попадется за рулем подшофе, будут первопроходцами и окажутся привлеченными к уголовной ответственности за совершение проступка.

Как будут судить за проступки

При предьявлении подозрения в совершении проступка прокурор обязан принять такие решения: не позднее трех дней направить обвинительный акт в суд, продлить срок дознания на 20 дней, если подозреваемый не признает вину и собранных материалов не достаточно, или закрыть уголовное производство если нет состава правонарушения. Либо, при признаках совершения не проступка, а преступления, направить уголовное производство для проведения досудебного производства следователю.

Упрощается и порядок рассмотрение дел по проступкам в суде. Суд, получив обвинительный акт по совершению уголовного проступка, должен в течение 5 дней назначить судебное разбирательство.

Если обвиняемый не оспаривает установленные обстоятельства нарушения и согласен с рассмотрением обвинительного акта без его присутствия, суд может рассмотреть обвинительный акт без участников производства.

В МВД считают, что введение проступков значительно разгрузит следователей. Однако учитывая, что в дознаватели как раз перевели действующих следователей, то эффект как раз может быть обратный. Магазинные кражи будут расследоваться на ура, ведь это проще простого, а на тяжких и особо тяжких преступлениях будет кадровый голод.