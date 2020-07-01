Июнь: "рейтинговый" перелом?

Соцопросы в период между выборами редко становятся топ-новостями, но вчерашний день стал исключением: результаты последнего социсследования Центра Разумкова в течение дня несколько раз обошли все новостные ленты. И не случайно: эти данные означают, что Владимир Зеленский и его партия утратили монополию на популярность.

Всего пару недель назад социологи зафиксировали существенное падение рейтингов президента и его партии: тогда баланс доверия и недоверия к главе государства впервые оказался отрицательным, а "Слуга народа" впервые опустилась по шкале популярности ниже 35% – отметки, выше которой ни одна партия, кроме "слуг", в истории страны не забиралась.

Однако при всем негативе прежних соцопросов власть могла быть спокойна в одном: реальных конкурентов у нее не просматривалось.

Вчерашний же день дал и очередное падение рейтинга, и реального конкурента.

Итак, за президента готовы голосовать 35%. Это по-прежнему немало, но это уже меньше половины от того, что Зеленский получил 14 месяцев назад. Кроме того, это сопоставимо с показателем, который Виктор Янукович имел после трех лет президентства. А ведь Зеленскому до трехлетия на Банковой еще далеко.

То же у "Слуги народа": от 43% прошлогодних и от 41%, которые партия имела еще два месяца назад, сегодня осталось 30%. Опять же – это такой же показатель, который Партия регионов получила на третьем году президентства Януковича. Так что феноменом "слуги" перестали быть.

И самое главное – о конкуренте. Вчера стало известно, что "Оппозиционная платформа – За жизнь" набирает почти 22%, а ее лидер Юрий Бойко – 20%.

Эти показатели стали сюрпризом даже для самих социологов, о чем можно судить по тому, что относительно второго тура президентских выборов респондентов спрашивали только о паре "Зеленский – Порошенко". И "разумковцев" можно понять: ведь всего два месяца назад у экс-президента было 14%, а у Бойко – меньше 11%. И рейтинг Порошенко, кстати, подрос до 16%, но ОПЗЖ и ее лидер просто устроили сенсацию.

О том, сохранится ли тенденция, говорить рано. Но факт остается фактом: ни ОПЗЖ, ни ее предшественник "Оппоблок" за всю постмайданную историю не достигали отметки в 20%. И это уже свидетельствует о серьезном переломе в общественном сознании. А ведь резерв роста для "Оппоплатформы" в виде пока не разочаровавшихся избирателей Зеленского все еще велик…

Зачем Турчинов вернулся к Порошенко?

Александр Турчинов возглавил штаб партии Порошенко. Фото: Facebook/ Олександр Турчинов

Если "Оппоплатформа" может рассчитывать на хороший результат на выборах, то на другом оппозиционном фланге, который представляет "Европейская солидарность" Петра Порошенко, судя по всему надеются отнюдь не на выборы.

Вчера стало известно, что в партию экс-президента пришел бывший и. о. президента, бывший спикер и бывший секретарь СНБО Александр Турчинов, который возглавит штаб "Евросолидарности".

С одной стороны, это знаковое назначение, которое свидетельствует, что партия Порошенко все-таки смогла стать главной (и практически единственной) партией для промайдановских сил. Даже тех, которые до недавних пор очень критически относились к экс-президенту (Турчинов, так же как и другие лидеры "Народного фронта", находился в последние годы правления Порошенко в скрытой оппозиции к нему).

Но эта победа во внутривидовой борьбе не главное в данном случае.

Куда важнее информация, которая появилась после назначения. О том, что Турчинов идет в штаб к Порошенко не столько, чтобы заниматься местными выборами, сколько для того, чтобы готовить бунт и свержение Зеленского на осень.

Опыт в этом плане у Турчинова богатый. Согласно многим источникам, именно он стоял за переходом Майдана в январе-феврале 2014 года от мирной фазы к вооруженной. И он же стоял за превращением политического противостояния на Донбассе в вооруженный конфликт в мае 2014 года.

Естественно, и Турчинов, и Порошенко с их огромным антирейтингом не смогут собрать столь массовые акции протеста, как в 2013 году. Недовольство народа правлением Зеленского хоть и растет, но, как видно из соцопросов, к представителям прежней власти отношение еще хуже.

Однако, с учетом предельной слабости Зе-команды и отсутствия у нее эффективного контроля за силовыми структурами, для свержения президента не нужно собирать сотни тысяч людей. Достаточно, чтобы пришло хотя бы пару десятков тысяч, которые просто без сопротивления войдут в здание на Банковой и займут там все кабинеты (главное, чтобы в США к тому времени сидел "правильный" президент, который этот переворот признает, как признали Штаты в феврале 2014 года неконституционное лишение власти Януковича).

И это реальная и главная угроза, над которой стоит задуматься Зеленскому уже прямо сейчас.

Ждать ли украинцам войны с Россией?

Архивное фото Минобороны РФ

Удивительно совпадение: стоило Турчинову вернуться в политическое поле, как в политическом информпространстве зазвучали его тезисы. Причем из уст власти: заместитель министра иностранных дел Василий Боднар заявил о том, что российская армия может в ближайшее время напасть на Украину.

Откровенно говоря, ажиотажа заявление чиновника МИД не вызвало: население еще не забыло, как подобные предупреждения еженедельно поступали из СНБО в течение всех четырех лет, когда этим органом руководил Турчинов. И тот факт, что в нынешней власти нашелся последователь неудавшегося пророка, вызвал у большинства скорее раздражение.

К слову, Боднар ссылается на конкретную ситуацию: учения российской армии "Кавказ-2020", которые начнутся уже в июле и закончатся только осенью. В эту же логическую цепочку укладывается и указ Владимира Путина о призыве резервистов.

Теоретически, безусловно, возможно все.

Осенью Штаты полностью погрузятся в политическое противостояние Дональда Трампа и Джо Байдена, которое может перерасти в силовое противостояние на улицах. В такой ситуации Америке явно будет не до остального мира, чем могут воспользоваться для решения своих задач и Москва, и Пекин, и Стамбул, и Берлин, и Каракас. Вот только достаточно ли будет пары месяцев внутриамериканского хаоса для такого масштабного события, каким была бы российско-украинская война?

В этом есть большие сомнения. Что касается сценария локального конфликта вокруг дамбы, перекрывающей воду Крыму, то этот сценарий вовсе нереален, поскольку очевидно, что такой конфликт локальным не будет.

Поэтому угроза полномасштабной войны с Россией страшна ровно настолько, насколько украинским политикам удастся напугать себя ею. И заявление Боднара для Зеленского – это повод задуматься не столько о войне, сколько о необходимости чистки собственной команды от порохоботов, которые ее дискредитируют.

Особенно с учетом планов Турчинова и Порошенко по организации осеннего бунта.

Почему на "Укрзализныце" урезают зарплаты?

"Укрзализныця" переживает тяжелые времена, фото: Facebook

А еще президенту стоит задуматься насчет руководства "Укрзализныцей". Вчера было объявлено, что ее сотрудников переводят на четырехдневную рабочую неделю с соответствующим сокращением зарплаты. Правда, речь идет только об офисных сотрудниках – машинистов и проводников на сокращенную рабочую неделю перевести было бы сложновато, – однако логика данного решения все равно непонятна.

Одно дело – если бы его приняли во время карантина, когда все поезда стояли на запасных путях. Другое дело – когда транспорт запустили практически на полную мощность и когда, по идее, пассажирские и грузовые перевозки должны быстро восстановиться в докарантинных объемах. Если это так, то зачем тогда урезать людям зарплаты? А если нет, то тогда надо честно сказать, что железная дорога не может выйти на уровень прошлого года, а потому и зарплаты не может платить старые.

Смешно, что все это происходит на фоне массовых жалоб насчет того, какие маленькие зарплаты у членов наблюдательного совета "Укрзализныци". Бедные "наблюдатели" увольняются из-за того, что еще недавно у них было по 200 тысяч, а теперь стало "всего" 47 тысяч.

Но раз они увольняются, то, может, отдать их зарплаты сотрудникам, которых переводят на четырехдневку? Для железной дороги от них явно больше пользы, чем от членов набсоветов, которые только наблюдают и получают намного больше машинистов…

ЕС: украинцам вход закрыт

ЕС не разрешил въезд гражданам Украины с 1 июля. Фото: Flickr

Собственно, ограничение зарплат нахлебников из наблюдательных советов госкомпаний - это, пожалуй, единственный позитив от продолжающегося в Украине карантина, ставшего в последние недели очень условным.

Потому что все остальное оптимизма не вызывает: заболеваемость периодически бьет рекорды роста, заполняемость больниц тоже растет, топ-чиновники регулярно пугают страну новым запретом на общественный транспорт – и все это на фоне того, что Украина по-прежнему отстает от половины мира по количеству проведенных тестов.

Неудивительно, что цивилизованные страны не готовы признать и нас цивилизованными. И потому вполне логично, что вчера Евросоюз принял решение о допуске граждан полутора десятков стран на свою территорию – и Украины среди них нет.

То, что в списке есть Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия, никого не удивляет. И даже Алжир не удивляет – ведь он является "малой родиной" для миллионов французов.

Но вот то, что Украина находится под запретом, а для Грузии и Руанды эти запреты сняли, – выглядит не очень прилично. Ведь мы вроде как самый главный стратегический партнер с расширенной зоной свободной торговли и безвизовым режимом!

Правда, кого-то может утешить может тот факт, что под запретом наша страна находится вместе с целыми Соединенными Штатами, граждане которых вообще не привыкли к тому, что им где-то что-то запрещают. Однако от того, что заяц сидит в одной камере со слоном, тюрьма не перестает быть тюрьмой.