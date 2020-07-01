После открытия границы между Турции и Украиной, в Анталии приземлились первые два самолета с украинскими туристами. Эти рейсы стали первыми после карантинного перерыва.

Об этом в среду, 1 июля, рассказал консул Украины в Анталии Вячеслав Хоменко, встречавший туристов в аэропорту, как передает "Укринформ".

"321 пассажир прилетел двумя рейсами авиакомпании SkyUp, туроператор JoinUp, из Запорожья и Харькова. Все меры безопасности в аэропорту соблюдены, ни одного человека с признаками заболевания не было", - заявил дипломат.

Он отметил, что кроме процедуры паспортного контроля туристы прошли проверку состояния здоровья и после нее отправились в отели. Сегодня рейсы в Анталию из Киева отправились в 08:30 и 08:35, также украинские пассажиры 1 июля смогут улететь из столицы в 08:45 и 15:20. Кроме того, на 14:35 запланирован рейс из Одессы.

Всего 1 июля аэропорт Анталии примет 30 рейсов, в частности из Германии, Дании, Великобритании, Молдовы и Казахстана.

В Турцию прилетели первые украинские туристы. Фото: Укринформ

Напомним, 25 июня министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой заявил, что авиасообщение между Украиной и Турцией открывается 1 июля. С этой даты Анкара пообещала открыть тест-центры по определению коронавирусной болезни Covid-19 во всех крупных аэропортах cтраны.

О том, что изменится в привычном отдыхе на турецких курортах в условиях пандемии коронавируса мы писали в отдельном материале.