По состоянию на утро вторника, 30 июня, количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 44 998 человек. Днем ранее, 30 июня, зараженных Covid-19 было 44 334 человека. За сутки болезнь подтвердилась еще у 664 граждан.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в соцсети.

В Украине уже 44 998 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 173 летальных, 19 548 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 664 новых случая. Всего проведено 666 147 тестирований методом ПЦР.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 1 июля 2020 в Центр поступило 972 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 89 933 сообщения о подозрении на COVID-19.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что появилась карта активных случаев коронавируса на 100 тысяч населения по областям Украины.

так же мы рассказывали, что во Львовской области продлили карантин из-за эпидемии коронавируса уже до 7 июля.