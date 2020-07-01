Командир требовал взятку за подписание обходного листа. Фото: Военная прокуратура

Командир взвода связи одной из воинских частей Житомирского гарнизона попался на взятке в 10 000 гривен. Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Об этом во вторник, 30 июня, информирует пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Сообщается, что военнослужащий требовал от сослуживца, который переводился в другое место службы, 10 000 гривен за подписание обходного листа и акта приема-передачи должности. Кроме того, командир за эту сумму обязался предоставить начальству части доклад об отсутствии недостатков имущества соответствующей службы.

Командир Житомирского гарнизона попался на взятке в размере 10 тысяч гривен. Фото: Военная прокуратура

Теперь, согласно ч. 3 ст. 368 УК, задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Командир Житомирского гарнизона попался на взятке в размере 10 тысяч гривен. Скриншот: Военная прокуратура

Напомним, что недавно прокурор одного из отделов военной прокуратуры Южного региона попался сразу на двух взятках - одну он получал от столичного предпринимателя, другую - от николаевского. Теперь его подозревают в системном получении неправомерной выгоды.

Ранее мы писали, что военная прокуратура разоблачила преступную группировку из пяти человек, завладевшую более чем 19 млн гривен, которые им по халатности передал командир воинской части.

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