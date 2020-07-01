В Ивано-Франковске произошла стрельба на улице, в результате ранен 45-летний местный житель. Это случилось вечером вторника, 30 июня, сообщает пресс-служба полиции Ивано-Франковской области. Пострадавший госпитализирован.

Как предварительно установили правоохранители, огнестрельное ранение получил 45-летний местный житель. Пострадавшего госпитализировали в больницу. Причины и обстоятельства стрельбы устанавливаются. В полиции определятся с квалификацией события после проведения первоочередных следственных действий.

В области ввели оперативный план "Сирена". Проводится комплекс розыскных мероприятий по установлению и задержанию злоумышленника. В рамках расследования правоохранители опрашивают возможных свидетелей и очевидцев, а также изучают записи камер наблюдения.

Фото: facebook.com/frankivsk.police

Как сообщала "Страна", во Львове состоялась ночная массовая драка со стрельбой. На место происшествия приехала полиция и обнаружила группу людей, между которыми продолжался жаркий спор.

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