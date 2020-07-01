Во вторник, 30 июня, в "ДНР" открыли границу на выезд в Россию для всех желающих. При этом самоизоляцию по возвращении в "республику" из РФ - отменили.

В соседнюю т.н. "ЛНР" выезд также разрешен, но по особому порядку - через "Межведомственный оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса". Внесены и несколько изменений в режим повышенной готовности, при этом граница с Украиной пока закрыта.

Соответствующий указ подписал "главa ДНР" Денис Пушилин.

Сообщается, что выезжать в "ЛНР" могут:

лица, имеющие постоянную или временную регистрацию на территории "ЛНР";





лица, имеющие уважительные причины для выезда (служебная командировка, необходимость экстренного лечения, тяжелая болезнь или смерть близкого родственника);





водители, осуществляющие грузовые перевозки, и лица, сопровождающие грузы на грузовом автотранспорте.





В остальных случаях выезд из т.н. "ДНР" в "ЛНР" возможен по решению Межведомственного оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса. Особые условия для выезда в Россию не предусмотрены.

Ранее, 28 июня, в т.н. "ДНР" закрыли движение через пропускные пункты на границе с Украиной в связи с резким обострением ситуации с распространением коронавируса на территории Украины.

Как сообщала "Страна", граждан Украины не будут пускать в Евросоюз с 1 июля. При этом список стран, из которых в ЕС смогут приезжать туристы, будет пересматриваться каждые две недели и может быть расширен в будущем.

Также стало известно, что жителям "ДНР" разрашили выезжать в Россию только для получения паспортов России.